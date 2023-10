Mali : la Société malienne d’épidémiologie outille une centaine de professionnels de santé en épidémiologie

En prélude à son premier congrès couplé à la 6ème conférence de l’Association Africaine d’Epidémiologie (AfEA), la Société malienne d’épidémiologie (SOMEPI) organise, depuis le dimanche 22 octobre, une pré-conférence (formation) à l’intention d’une centaine de participants. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide de son président, le Pr Seydou Doumbia.

Renforcer les capacités de ses membres afin d’améliorer les indicateurs de la santé au Mali, c’est l’objectif de la pré-conférence (formation) de trois jours (du 22 au 24 octobre) organisée par la Société malienne d’épidémiologie (SOMEPI) dont la cérémonie d’ouverture a eu lieu ce dimanche à Bamako. Cette pré-conférence entre dans le cadre de son premier congrès couplé à la 6ème conférence de l’Association africaine d’Epidémiologie (AfEA) du 25 au 27 octobre à Bamako.

L’objectif de cette pré-conférence est de mettre à jour les connaissances et les compétences de la centaine de participants venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays dans le domaine. C’est une formation interactive qui porte sur des cours transversaux comme : les méthodes épidémiologiques, les méthodes qualitatives, qui sont beaucoup utilisées dans les évaluations dans les programmes de santé, l’éthique, l’Epi Info, etc. «Nous souhaiterons plus d’interaction dans les différents cours », a rappelé le Pr Seydou Doumbia, président de la SOMEPI et par ailleurs Doyen de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie.

Selon le président de la commission d’organisation, Dr. Dadé Ben Sidi Ben Bouyé Haïdara, cette formation a été initiée par la SOMEPI afin de parler de la recherche dans le domaine de l’épidémiologie. Il s’agit de mettre en place le nécessaire pour avoir un système de santé impeccable pour le Mali, a déclaré Peter Winch enseignant chercheur à John Hopskins University aux USA. Surtout que la dernière épidémie de la Covid-19 au Mali et à travers le monde a démontré que la santé d’une personne n’est garantie que par la santé de tout le monde.

La Société malienne d’épidémiologie (SOMEPI) est une association nationale savante bénévole, non lucratif. Créée il y a un an, son but est de favoriser l’amélioration de l’état de santé des populations Maliennes, conformément aux principes et vision de l’Épidémiologie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

