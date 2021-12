Admis dans une clinique de Bamako à cause de la détérioration de son état de santé en prison, mercredi 15 décembre dernier, la famille de l’ancien Premier Ministre Soumeylou Boubèye Maïga a sollicité son évacuation à l’étranger. Elle déplore l’absence d’un « plateau technique adapté » et « inexistant » au Mali pour son traitement.

-maliweb.net- Placé en détention préventive depuis août dans la maison centrale d’arrêt de Bamako, la santé de Soumeylou Boubèye Maïga inquiète ses proches. Dans un communiqué, la famille de l’ex-chef du gouvernement décrive les péripéties qui ont conduit à son hospitalisation et demande une évacuation sanitaire. Elle indique qu’il a été transporté d’urgence dans une clinique de la place au regard de la détérioration continue et préoccupante de son état de santé le mercredi passé. « Les conditions éprouvantes de sa détention lui ont fait perdre 15 kilos et ont provoqué de nombreuses pathologies », dit la famille de cet ex-homme fort du régime défunt d’IBK inculpé dans l’affaire dite ‘’ l’achat de l’aéronef présidentiel et la fourniture des équipements militaires ».

Les proches du Tigre déplorent cette hospitalisation tardive et souligne qu’elle a été plusieurs fois exprimé par sa famille et ses avocats. Quarante jours après son arrestation, ceux- ci ont saisi sans succès le Ministre de la Justice et la Cour suprême quant à la nécessité de le placer dans un « environnement sain et sécurisé » en raison de ses antécédents médicaux ».

Pris finalement en charge la semaine dernière par une équipe médicale pluridisciplinaire, la famille rapporte qu’à la suite de différents examens, « le constat de la gravité de son état a conclu à l’impérieuse nécessité de son évacuation à l’étranger afin de pouvoir procéder aux examens complémentaires indispensables à son traitement ». Elle évoque des raisons liées à la « nécessité d’un plateau technique adapté, et inexistant au Mali ». « Le rapport établi par l’équipe médicale, dont les autorités sont saisies, souligne que son pronostic vital est engagé à court terme », affirme la famille ajoutant que « le rapport conclut à l’urgence d’autoriser son évacuation avant qu’il ne soit trop tard ».

C’est pourquoi, elle dit interpeller les autorités à différents niveaux afin qu’elles répondent enfin à l’urgence de donner leur accord et évitent à tous une situation irréparable.

Soumeylou Boubèye, âgé de 67 ans, est incarcéré depuis le 26 août 2021 dans la prion centrale de Bamako. La cour Suprême qui a rouvert le dossier de l’acquisition de l’avion présidentiel l’a inculpé pour « faux en écriture, usage de faux et falsification de documents», « atteinte aux biens publics par détournements ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

