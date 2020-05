Pandémie COVID-19 au Mali : L’Europe apporte une réponse d’équipe

Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, l’Afrique fait l’objet de nombreuses attentions de ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Ce mouvement a donné lieu à des aides directes de partenaires pays ou institutionnels, des aménagements par annulation ou moratoire de la dette surtout des 25 pays les plus pauvres. Les pays de l’Union européenne prennent une part décisive à cet effort dans une démarche coordonnée entre ses pays membres et la Commission à travers ses Délégations dans les pays africains. Le Mali fait partie des bénéficiaires privilégiés de cet élan de solidarité.

Baptisée « La Réponse TEAM EUROPE », pour marquer l’effet de synergie réussi par les pays du Vieux Continent autour de leur organisation commune,la dernière manifestation en date de l’appui européen à notre pays a été le décaissement anticipé d’une aide budgétaire de 21,6 milliards de FCFA pour faire face à la crise du Covid-19l, au cours d’une cérémonie présidée le 28 mai par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La Déclaration commune, publiée à l’occasion, souligne qu’en plus « des besoins urgents de financement du budget résultant de la pandémie du Covid-19, cet appui budgétaire permettra au gouvernement du Mali de soutenir ses réponses aux besoins urgents des populations maliennes en termes de sécurité alimentaire. En effet, outre les difficultés causées par la crise du Covid-19, le pays subit aussi les conséquences des conflits dans les régions du Nord et du Centre et les effets de sécheresse dans la bande sahélienne. On estime à 3,5 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali ».

L’appui budgétaire anticipé s’inscrit dans une succession d’actions qui avaient commencé par le soutien de la Délégation de l’Union européenne à la sécurité sanitaire des élections législatives organisées les 29 mars et 19 avril 2020, moins d’une semaine après l’annonce du premier cas de Covid-19 au Mali. Tenir des élections dans un environnement de grand stress sanitaire relevait de la décision souveraine du gouvernement malien ; les pays et organisations et amis se sont investis à en atténuer les conséquences possibles sur la propagation de la maladie. Ainsi, des lots de bidon de gel hydroalcoolique ont été mis à la disposition du ministère de l’Administration territoriale pour être utilisés dans l’ensemble des bureaux de vote du District de Bamako (plus de 2900 bureaux). Au fil de la multiplication des cas de covid-19, une campagne nationale de sensibilisation a été lancée à l’initiative de l’Etat et d’autres partenaires. L’Union européenne a contribué à cet effort de prévention par le soutien à la production d’un clip musical avec des artistes sous la direction de Vieux Farka Touré autour du slogan « stop Coronavirus » dans six langues nationales correspondant à la diversité des aires culturelles des musiciens participant à l’opération. Des capsules vidéo et audio sur les gestes barrières ont été également conçues et diffusées via l’ORTM et d’autres radios partenaires.

L’engagement de l’Union européenne l’a été également sur le terrain de l’accès à la bonne infirmation sur la maladie, un exercice salutaire lorsqu’on sait que les rumeurs, les fausses informations et les idées reçues se répandaient plus vite que le Covid-19 lui-même. Une plateforme téléphonique d’appel gratuit a été mis à la disposition du public en français et en langues nationales pour relayer les 15 messages clé, produits par l’Organisation mondiale de la santé, sur l’origine, les modes de transmission et les mesures de prévention du Covid-19. L’affichage sur des panneaux dans les six communes de Bamako et sur 2000 cars Sotrama a également fait partie de la panoplie des moyens utilisés.

L’appui de l’Union européenne devrait se poursuivre dans les prochains jours par la remise de plus de 70.000 masques au ministère de la Santé.

Ces initiatives de l’Union européenne sont amplifiées par des appuis-pays dans le cadre de cette réponse globale et coordonnée

La France par l’intermédiaire de l’AFD et du SCAC a mobilisé des ressources pour la sécurité alimentaire et la nutrition et un fond régional qui sera mis en œuvre par l’INSERM en faveur de 3 pays dont le Mali.

L’Allemagne a apporté sa contribution en soutien aux activités de résilience/sécurité alimentaire à travers le Programme alimentaire mondial. Elle a appuyé des actions de communication, d’acquisition de matériel sanitaire, du matériel de laboratoire et des équipements de protection du personnel de santé tout en renforçant ses capacités de test par la formation.

La Danemark, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège sont tous mobilisés aux côtés du Mali pour la riposte covid-19, en plus des difficultés préexistantes. La dynamique de réponse de groupe englobe la Suisse et les le Royaume-Uni.

Le document produit dans le cadre de la Team Europe donne enfin aperçu des engagements des organisations internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la MINUSMA.

Sory Koné

