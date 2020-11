Suite à la découverte d’un foyer de contamination de Covid-19, la présidence a annoncé ce jeudi le report du conseil de défense et de sécurité convoqué par le Chef de l’Etat. Un dépistage systématique de tout son personnel et une campagne de désinfestations des locaux sont envisagés. Mercredi 25 novembre dernier, 44 nouveaux cas positifs du Covid-19 ont été enregistrés par les services de santé sur 983 échantillons testés. Selon les services de santé, six nouvelles personnes ont été guéries du virus et aucun décès n’a été constaté. Ces nouveaux chiffres portent le nombre de cas positifs à 4461 pour 3060 patients guéris. Au total 148 décès liés au coronavirus sont enregistrés depuis le début de la pandémie au Mali.

