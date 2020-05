Suite à l’apparition du Covid-19 dans notre pays, les autorités sanitaires ont installé un centre de prise en charge des cas positifs. Mais, de plus en plus des patients ou leurs parents lèvent la voix pour dénoncer le non professionnalisme des agents de santé dans ces centres.

Ces derniers temps, les agents du centre de prise en charge des cas du Covid-19 sont sur la sellette. Sur les réseaux sociaux, dans les colonnes des journaux, sur les ondes, on leur reproche des traitements inéquitables des patients. Si vous n’êtes pas une grande personnalité, vous n’avez pas un parent ou un proche qui est médecin, vous n’êtes pas ami ou connaissance d’une personnalité, vous n’avez pas de relation, vous êtes un Malien tout court, évitez à tout prix d’attraper le coronavirus. Sinon, vous risquerez de déprimer à cause des discriminations dont vous ferez l’objet dans les centres de prise en charge.

Ainsi, après Aminata Diarra de Kati, fille d’une dame covidée, c’est un témoin oculaire qui parle cette fois-ci. Agent de santé en exercice à l’IOTA, elle a passé un séjour au centre de prise en charge de Point G et fait partie des 285 patients guéris du coronavirus. Bien qu’elle soit agent de santé, elle n’a pas pu s’empêcher de dénoncer le mauvais comportement de ses pairs.

Selon elle, le traitement des patients est discriminatoire dans le centre de prise en charge du Point G. A l’en croire, les patients sont traités selon leur catégorie sociale, leur relation. « Il y avait un homme qui me faisait vraiment pitié. Contrairement à nous qui étions bien traités, il était maltraité, très négligé et mal nourri. Les médecins évitaient même de le toucher », déplore-t-elle. Et puis, ceux qui avaient plus de relation que nous étaient dans les meilleures conditions que nous. Par exemple, une célèbre journaliste qui était admise au centre a été amenée en haut avec son mari. Ses conditions étaient telles qu’elle ne pouvait même pas imaginer ce que ce monsieur endure en dessous d’elle.

Pour rappel, Aminata Diarra, une citoyenne qui habite à Kati, avait dénoncé avec force les conditions de traitement de sa mère admise au centre de prise en charge de Point G. Elle avait surtout déploré le manque de condition d’hygiène au centre de prise en charge de Point-G. Salle très sale attirant les mouches et les moustiques. Manque de gel hydro alcoolique, de gants, de masques pour protéger les patients les uns contre les autres. Pis, aux dires d’Aminata Diarra, les patients doivent attendre jusqu’à 23h pour avoir à manger.

Par ailleurs, ce constat, ces actes sont déplorables et sont contraires à ce qu’on fait croire à l’opinion nationale. Sur la chaîne nationale, ORTM, l’on diffuse l’image d’un centre plus équitable qui réserve des meilleures conditions pour les patients. En plus, ces actes démotivent les personnes présentant les symptômes du Covid-19 de se déclarer.

Yacouba TRAORE

