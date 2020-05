Santé. Comment la lutte contre le Covid-19 a donné un coup d’arrêt à la grippe

Le nombre de cas de grippe, mais aussi d’autres maladies infectieuses, a fortement chuté par rapport aux années précédentes.

“Les mesures de confinement et de distanciation physique destinées à freiner la propagation du coronavirus ont apparemment raccourci la saison de la grippe dans l’hémisphère Nord d’environ six semaines”, rapporte Nature.

Habituellement, dans ces régions du monde, l’épidémie atteint un pic en février et dure jusqu’à la fin du mois de mai. Mais d’après les données de FluNet, une unité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) consacrée à la surveillance de cette maladie, l’épidémie se serait brutalement arrêtée début avril. Cette fin précoce survient alors que les cas de grippe recensés en janvier – avant l’épidémie de Covid-19 – semblaient indiquer que la saison grippale “était sur le point d’être la plus grave depuis des décennies”, poursuit Nature.

D’après une étude parue début mai dans la revue médicale BMJ, la saison 2019-2020 de grippe à Hong Kong a été 63,2 % plus courte que les cinq précédentes, et le nombre de décès attribués à cette maladie, 62,3 % plus bas. L’étude montre que d’autres maladies infectieuses comme la rougeole et la rubéole sont à leur plus bas niveau depuis 2016. “Seulement 36 cas de rubéole ont été recensés dans le monde en avril”, note Nature.

Ces maladies affectant particulièrement les enfants, il est probable que la fermeture des écoles ait eu un effet encore plus important que les gestes barrières, selon Pak-leung Ho, chercheur à l’université de Hong Kong qui a participé aux travaux.

Pour la revue scientifique

Le suivi de la grippe et d’autres maladies infectieuses permet d’évaluer l’efficacité des mesures de santé publique qui visent à endiguer la pandémie de Covid-19.”

Dans l’hémisphère Sud, la saison de grippe ne fait que commencer. Reste à savoir si la même tendance y sera observée.

Publié le 25/05/2020 – NATURE.COM via courrierinternational.com

