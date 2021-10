Santé : Des journalistes renforcent leurs capacités sur la lutte contre le Sida

Une session de formation portant sur le thème « Formation des communicateurs et influenceurs sur le VIH et la stratégie d’élimination du SIDA à l’horizon 2030 » s’est ouverte le mardi 12 octobre 2021 à l’hôtel Djoliba de Ségou. Organisée par l’ONU SIDA, une vingtaine de journaliste ( Presse écrite, en ligne, audio-visuel et blogueur) de Bamako et ceux de Ségou se familiarisent avec la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida 2021-2026 et d’autres thématiques.

L’ouverture des travaux a été faite par le Secrétaire exécutif régional du Haut conseil national de lutte contre le SIDA de Ségou, Adama Touré, en présence des responsables de l’ONU SIDA, Dr. Diallo Yayé Kanny et Dr. Bassirou Diallo. La session s’étend sur quatre jours et elle a pour objectif général de contribuer à la vulgarisation de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida au Mali.

En parlant de cette session, la conseillère Fast Track ONU Sida, Dr. Diallo Yayé Kanny, a rappelé le rôle important pour les journalistes de donner la juste information sur la maladie du Sida. « Pour le moment, il n’ y a pas de vaccin contre le VIH. Les crises intercommunautaires et la covid-19 ont pris le dessus sur la problématique du Sida. Les acquis de 40 ans de lutte contre le Sida ont été perdus. La transmission continue et les gens ont baissé les bras », a-t-elle regretté.

Selon les chiffres avancés par Dr. Yayé Kanny Diallo, le monde comptait en 2020, 37,7 millions de personnes atteintes par le Sida et 680 000 décès ont été liés à cette maladie. Pour inverser cette tendance, dit-elle, l’ONU SIDA a adopté une stratégie audacieuse pour combattre le VIH. Il s’agit de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le Sida 2021-2026.

Sur l’importance de cette nouvelle stratégie, le Secrétaire exécutif régional (SER) du Haut conseil national de lutte contre le SIDA de Ségou, Adama Touré, a indiqué qu’elle porte sur des actions fondées sur des données probantes pour 2025. Ce, pour mettre chaque pays et chaque communauté sur la bonne voie pour mettre fin au Sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030.

La nouvelle stratégie s’articule autour de trois axes : maximiser l’accès équitable et égal aux services et solutions en matière de VIH ; éliminer les obstacles à l’obtention de résultats en matière de VIH et consacrer pleinement des ressources et soutenir des réponses efficaces au VIH et les intégrer dans les systèmes de santé, de protection sociale, d’aide humanitaire et de lutte contre les pandémies.

Abordant la place importante des participants pour cette formation, le Secrétaire exécutif régional (SER), de Ségou, Adama Touré, a noté que les communicateurs occupent une place prépondérante dans l’information de la population à travers les divers canaux de communication.

La session durera quatre jours et permettra à coup sûr aux participants d’apprendre et d’approfondir leur connaissance sur différentes thématiques sur la maladie du Sida.

Sidiki Dembélé

