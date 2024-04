Le jeudi 21 mars 2024, le Directeur national de la Santé et de l’Hygiène publique a envoyé une note aux principaux organismes de Santé au Mali, notamment les directeurs régionaux de la Santé pour les informer de la confirmation des cas de Méningite dans notre pays, plus précisément dans la région de Gao et la Commune V du District de Bamako. Ce faisant, il a invité les directeurs régionaux de la santé à prendre certaines dispositions pour que les populations soient mieux sensibilisées sur les modes de transmission de la maladie et aussi la prévenir.

« Je viens par la présente, vous informer de la confirmation par le laboratoire national de référence INSP des cas de méningite à Neisseria meningitidis de sérogroupe C, dans la région de Gao (districts sanitaires de Gao et Ansongo) et de sérogroupe X et W135 dans le District de Bamako (Commune 5) le mardi 19 mars 2024 », a précisé la note du Directeur national de la Santé et de l’Hygiène publique.

A cet effet, cette note indique que les investigations sont en cours dans les différents districts sanitaires concernés. Et face à cette situation, le premier responsable de la DNSHP exhorte les directeurs régionaux de la santé à mettre en œuvre des mesures préventives comme renforcer la surveillance épidémiologique, procéder à une large diffusion de cette information auprès du personnel socio-sanitaire et autres acteurs communautaires, faire le rappel des directives techniques nationales de la surveillance de la méningite auprès du personnel socio-sanitaire et surtout sensibiliser les populations sur les manifestations cliniques de la maladie, les modes de transmission et les mesures préventives.

La méningite est une maladie grave et souvent mortelle. C’est une inflammation des tissus qui entourent la moelle épinière et elle nécessite des soins médicaux. Cela fait plusieurs années que notre pays n’a pas enregistré des cas de méningite. Ce qui dénote que notre pays a des mécanismes pour maitriser cette épidémie.

A.Tounkara

