Vaccination contre la Covid-19 : L’ONG PATH appuie les actions du gouvernement

Dans le cadre de sensibiliser les Maliens pour se faire vacciner, l’ONG PATH (Program for Approriate Technology in Health) appuie les actions du gouvernement. Le lancement des activités de l’ONG PATH a été fait hier dans un hôtel de la place à travers un atelier.

Ce projet de deux (2) ans est financé par la fondation Rockefeller et mis en œuvre simultanément dans six (6) pays à savoir le Mali, la Zambie, la Thaïlande, la Jamaïque, la Tanzanie et l’Ouganda. Ses objectifs du projet sont : Le système d’information sanitaire DHIS2 est renforcé par l’ajout d’une passerelle SMS pour la communication bidirectionnelle à utiliser dans les cinq régions prises en charge par Digital Square, couvrant une population de 11, 4 millions de personnes ; les outils mobiles covid-19 développés par l’UNICEF sont adaptés et utilisés pour atteindre un objectif de 1000 agents de santé de première ligne ; les messages SBC( Social Behavior Change) créés par Busara sur mesure la base d’une meilleure compréhension des facteurs influençant la demande de vaccins sont partagés pour atteindre une population cible composée d’environ 1000 mères et femmes enceintes et des guides sont développés sur le financement et la mise en œuvre des vaccinodromes à base communautaire pour éclairer le passage à échelle de l’approche.

Pour le coordinateur de l’ONG PATH, Bah Mamadou Ouryba, ce projet est une accélération de la demande de la vaccination contre la Covid. ‘’ L’ONG PATH est venue pour appuyer les initiatives du gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement Social. En tout ce qui concerne la couverture vaccinale, ce projet de deux (2) est impliqué pour combler les baisses de la vaccination en utilisant les outils numérique’’, a-t-il affirmé et ajoute qu’il y aura aussi la multiplication des possibilités de recevoir des vaccins infantiles en particulier pour les bébés à zéro dose et faire vacciner contre la covid-19 les personnes de 12 ans et plus avant leur expiration sont des priorités absolues pour le ministère malien de la santé et du développement social. Il continue qu’il y aura de rappel vaccinal en envoyant de SMS au peuple et des appels parce qu’il y a des Maliens qui ne peuvent pas lire de SMS.

L’atelier a été organisé pour présenter l’approche d’intervention du projet aux acteurs intervenant dans le domaine de la santé (service de l’Etat, Associations, ONG et autres agences des Nations Unies).

Diakaridia Sanogo

