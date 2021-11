Le ministre délégué auprès du ministère de la santé et du développement social, a coprésidé avec son homologue du Burkina-Faso, la 11ème réunion de la Commission tripartite ( Mali/Burkina-Faso-UNHCR) sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Ladite session a réunion le 12 novembre 2021 au Grand hôtel de Bamako le ministre délégué, Oumarou Diarra, le représentant de l’UNHCR au Mali et l’ensemble des acteurs concernés.

-maliweb.net– L’insécurité et la violence régnantes dans le Sahel génèrent des mouvements de déplacements à l’intérieur et à l’ extérieur des pays. A la date du 30 septembre, il a été enregistré 83712 rapatriés dans 115 communes et 156 75 réfugiés dans les pays d’asile : 23 173 maliens au Burkina-Faso ; 72933 en Mauritanie ; 61320 au Niger. Quant au Mali, il accueille 13000 réfugiés burkinabè. Toutefois des efforts communs sont engagés par les autorités respectives pour faciliter le retour des réfugiés au pays d’origine. D’où l’effort de la Commission Tripartite Mali/ Burkina-Faso et le HCR qui sont engagés à poursuivre la recherche de solutions durables à la situation des réfugiés. Comme rappelé par le représentant du HCR, la Commission Tripartite travaille pour créer un environnement propice au retour volontaire des réfugiés en plus d’une réintégration durable. Saluant leur fructueuse collaboration, le ministre Diarra, indique que les autorités maliennes sont à pieds d’œuvre pour la sécurisation et le retour de l’administration dans les zones de conflits, aussi il assure que d’importants efforts sont engagés pour favoriser et faciliter le retour des réfugiés maliens de leur exil. Les ministres du Burkina –Faso et du Mali s’accordent avec le HCR pour les stratégies favorables au retour volontaire ou non de ces personnes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :