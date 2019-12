La Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a tenu, le lundi 30 décembre dans ses locaux, la 22e session de son Conseil d’Administration. C’était sous l’égide du Dr Mama COUMARE, secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

-Maliweb.net- Cette 22ème session du Conseil d’Administration de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) est consacrée à l’examen du projet de Budget et du plan d’actions de l’année 2020.

Ainsi,le projet de budget 2020, selon le Dr Mama COUMARE, secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales, est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 146 024 560 000 FCFA, contre un budget de 109 418 00 000 FCFA en 2019.

Un projet de budget, qui de son avis, a été validé en comité de gestion élargi aux directeurs régionaux en vue de s’assurer qu’il permet de réaliser les activités programmées, d’atteindre les objectifs fixés et de respecter les indicateurs de performance .« Il se caractérise par des paramètres qui ont prévalu à son élaboration en termes de recettes et de dépenses », a précisé le Dr COUMARE.

Il faut à ce niveau rappeler que depuis son adhésion en 2016 à la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), le projet de budget 2020 de la CMSS est élaboré selon la nomenclature du Plan comptable CIPRES et son exécution se fera selon les mêmes procédures. Une prouesse qui a valu à la Directrice Générale, Mme DICKO Dieminatou SANGARE et l’ensemble de ses collaborateurs les félicitations des Administrateurs.

L’année 2020 sera celle des grandes réformes à la CMSS. Il s’agit d’une part de l’institution d’une convention d’objectifs et de moyens entre la tutelle technique et le conseil d’administration et un contrat de performance entre le Conseil d’Administration et la Direction Générale de la CMSS, d’autre part.

Avant de terminer, le secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales a invité « les administrateurs à un examen minutieux des documents soumis à leur approbation en vue de parvenir à des observations et à des recommandations qui aideront la CMSS a assuré à hauteur de souhait ses missions actuelles et futures ».

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

