La Fondation Orange Mali a célébré la 26ème édition du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion 2021. Sous la présidence du ministre délégué auprès du département de la santé, Oumarou Diarra, le Palais de Sports de Bamako a enregistré une cérémonie de remise d’importants dons de denrées alimentaires et de tricycles aux personnes en situation d’handicap.

Au titre de la 26ème édition du mois de la solidarité, la Fondation Orange Mali a effectué une donation de deux cent neuf millions trois cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-deux (209 359 432) CFA pour soutenir les populations vulnérables dans un contexte sanitaire socio-économique difficile. Une contribution qui a servi : à l’organisation de la caravane ophtalmologique ; à l’achat des denrées alimentaires ; achat de couches d’enfants ; de kits scolaires ; d’équipements AGR ; d’achats de motos tricycles ; d’ambulances pour les Cscoms ; de moustiquaires imprégnées ; et d’achats de tickets de carburant pour les unités mobiles de la protection civile. Outre ces investissements, on souligne que la fondation a également soutenu une campagne de don de sang pour les malades drépanocytaires d’une valeur d’un million ainsi que d’autres actions en faveur de la santé, de la culture, de l’éducation classique et numérique etc. A l’occasion, M. Brelote Ba a rappelé que le budget 2020 de la Fondation Orange s’élevait en numéraires à plus de 800 millions , 124 millions en matériels et plus de 100 millions en crédit téléphonique aux agents chargés de lutte contre la COVID 19 pour faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire et plus de 120 millions de SMS de sensibilisation envoyés aux clients dans le cadre de la lutte contre la COVID. En 2021, la fondation poursuit son soutien dans la lutte contre la COVID à travers le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. La présente célébration a été l’occasion pour le ministre délégué Oumarou Diarra et les bénéficiaires de la générosité de la fondation Orange d’exprimer leur gratitude et reconnaissance pour ces appuis constants. Qui viennent soutenir les efforts des autorités dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

