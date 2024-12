La 28e édition de l’Espace d’interpellation démocratique (EID) s’est tenue le 10 décembre dernier sous la présidence du Premier ministre, Général de division Abdoulaye Maïga. Devenue une tradition démocratique majeure, cet événement reste «une plateforme unique d’expression citoyenne où les préoccupations des populations rencontrent directement les réponses des décideurs publics». C’est surtout une tribune pour informer les opinions publiques nationale et internationale sur l’état des droits de l’Homme au Mali, contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d’une culture démocratique nationale et impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens.

Au terme des travaux, 554 dossiers ont été reçus, 27 ont été retenus et lus en salle, 430 ont été transmis pour suite à donner et 90 n’ont pas été retenus. Comme presque toujours, les principaux les litiges fonciers et les difficultés d’accès aux documents administratifs ont représenté l’essentiel des réclamations.

