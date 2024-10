L’hôtel Radisson Collection a abrité le 24 octobre 2024 la deuxième édition de HUAWEI SIS Afrique Mali Technologie Event. L’évènement a permis aux organisateurs de mettre à disposition des participants leurs propositions en terme d’innovations et solutions technologiques.

Ils étaient nombreux les multi-acteurs de divers services : banques, assurance, services de santé et autres à participer à cette rencontre. Consacrée aux avantages des solutions innovantes telles que le stockage des données, le réseautage et bien d’autres, La rencontre a servi à HUAWEI et son partenaire SIS Afrique d’expliquer leurs dernières trouvailles que les entreprises peuvent utiliser pour augmenter leur performance et rentabilité.

« A l’ère de la digitalisation, les entreprises doivent se donner les moyens pour rester compétitives. Vous les Responsables des systèmes d’information des banques, des assurances, des hôpitaux et de l’administration publique sont au cœur de cette transformation. », a déclaré Idrissa Nimaga , directeur général de SIS Afrique Mali en guise de mots de bienvenue.

Selon lui, les multiples expertises développées par HUAWEI et son partenaire SIS Afrique, notamment dans les domaines du stockage, la virtualisation, les réseaux intelligents, et les datacenters constituent des solutions adaptées à accompagner l’accélération de la transition numérique des entreprises.

Le représentant de Huawei, M . Olivier présentant l’entreprise et ses offres, dira que HUAWEI est le champion des solutions technologique, une référence internationale qui reste à l’écoute des besoins de ses clients. Des valeurs reprises par M. Koni, qui accorde les mêmes valeurs à SIS Afrique. Quant à Elogie Bagodji, sa présentation a porté sur solution managériale pour la protection des données dans un contexte marqué par des risques d’arnaques et de cyberattaques. Parmi ses innovations, le fournisseur vante un de ses joyaux qu’est ‘OceanProtect’ qui selon, M. Bagodji est une offre de protection zéro compromis.

Toutes ces solutions sont faciles d’accès. En effet, comme indiqué par M. Nimaga, HUAWEI a développé une stratégie de proximité dans le domaine des nouvelles technologues avec la mis en place un bureau local, une première selon lui.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

