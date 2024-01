4e AGO de l’AMPPT : Le bilan élogieux du bureau exécutif de la présidente Kady Barry

L’Association malienne des personnes de petite taille (AMPPT) a tenu sa 4e assemblée générale ce samedi 6 janvier 2024 à la Femaph. C’était sous l’égide du conseiller technique du ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Maiga. On notait aussi la présence de la présidente de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, Mme Djikiné Hatouma Gakou.

La 4e assemblée générale de l’AMPPT s’est tenue le samedi 6 janvier 2024 à la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. A cette occasion, la présidente de l’AMPPT, Kady Barry, a fait le bilan du mandat écoulé, un bilan très satisfaisant, selon elle, malgré les problèmes récurrents dans un contexte national difficile. “Même si nous avons toujours nos problèmes récurrents chaque année dans un contexte national difficile, notre association s’en sort plutôt bien. Car le bilan des quatre années écoulées est satisfaisant si nous nous referons à la réalisation de certaines activités”, a déclaré la présidente de l’AMPPT à l’entame de ses propos. Ces réalisations, aux dires de Kady Barry sont, entre autres, la nomination de quatre conseillers en situation de handicap au niveau du CNT dont elle-même, la signature du décret 2021-0662 PT/RM du 23 septembre 2021 de la loi n°2018-027 du 12 juin relative aux droits des personnes vivant avec un handicap ; la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans la nouvelle Constitution du Mali. A cette liste s’ajoutent la mise en stage de qualification de 50 diplômés handicapés par l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej), le financement d’activités économiques pour les PPT par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE). Sans oublier l’acquisition des œuvres sociales du président de la Transition, le financement d’activités génératrices de revenus pour dix diplômés de petite taille par le ministère de la Santé et du Développement social, etc.

Malgré ces progrès, Kady a reconnu que les défis restent énormes. Les difficultés ont pour noms : la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants de petite taille, la promotion du sport, de l’art et de la culture des personnes de petite taille.

La présidente de la Femaph a exprimé sa joie de la tenue de cette assemblée. Pour elle, l’assemblée générale est occasion de se regrouper, de parler de l’association, de revoir les statuts et les règlements intérieurs. Pour ce faire, elle a invité à la cohésion, à la compréhension et à l’entraide entre les membres. Abdoulaye Maïga, le représentant du ministre, a remercié l’AMPPT pour son engagement pour la cause nationale. Aussi, rassurera-t-il au nom de son ministre de leur accompagnement de personnes de petites tailles.

Notons que la présidente sortante Kady Barry a été réélue pour un nouveau mandat de 4 ans Kassoum THERA

