7e édition des Golden Days : focus sur les œuvres sociales de la mine Somisy dans la commune de Fourou

L’Agence de communication globale Futur Com Planète a organisé le jeudi 23 février au Centre Internationale de Conférences de Bamako (CICB) la 7e édition des Golden Days. C’était sous l’égide de son directeur général, Mohamed Coulibaly.

Organisées par l’Agence de communication globale Futur Com Planète, les éditions Golden Days sont une plateforme de référence pour la promotion des secteurs miniers et énergétiques. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de Futur Com Planète, Mohamed Coulibaly.

Le succès des précédentes éditions et la participation active du public a permis d’identifier les sujets clés. Pour cette 7e édition, les échanges porterons sur diverses thématiques comme la notion de Durabilité, les aspects et les enjeux liés aux politiques environnementales de la mines et de l’importance du développement communautaire. Des thèmes développés par les experts de Resolute Mining venus spécialement de Fourou pour l’accession.

Concernant le développement communautaire, il a été développé par Amadou Bouaré, responsable du développement communautaire de la mine Somisy. Dans sa communication, il a insisté sur l’acceptation des projets par la communauté. Pour cela, la mine a réalisé un diagnostic participatif afin de déterminer les besoins de la population.

Il a mis l’accent sur les réalisations faites par la mine dans la commune rurale de Fourou. Il s’agit de l’accès à l’eau potable avec l’équipement de surface des forages pour un montant de plus de 202,428 millions de Fcfa dont 116 millions Fcfa investis par les sous-traitants, soit environ 42,70%.

Aussi la société minière intervient également dans le domaine de l’éducation à travers l’alphabétisation des jeunes. Dans ce secteur, les investissements ont concerné les cinq centres d’alphabétisation de 150 jeunes filles et garçons des communautés. Il s’agit de leur apprendre à lire, écrire et calculer en français afin de renforcer leur employabilité.

Dans le domaine de la santé communautaire, Somisy a financé des activités qui sont estimées à plus de 111, 121 millions de FCFA. Elles sont relatives à la construction du centre de santé communautaire (CSCOM) du village de Bananso, l’acquisition d’équipements sanitaires pour les CSCOM de Fourou et de Bananso.

Les autres réalisations concernent les infrastructures comme la réalisation des routes, la réhabilitation de barrages de retenues d’eau, la création des activités génératrices de revenus, l’entreprenariat local, des donations dans le domaine de la culture et le sport. Selon Amadou Bouaré, il existe une bonne interaction entre les parties prenantes de la commune, du cercle, de la région et du niveau national. Ce qui a valu à Somisy un certificat de reconnaissance décerné par la Mairie de Fourou le 22 septembre 2022.

La cérémonie s’est déroulée en présence des étudiants, des responsables du ministère des mines et celui de l’Environnement, des entrepreneurs dans les secteurs miniers et énergétiques.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :