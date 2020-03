Le 8 mars, journée internationale de la femme serait née d’une lutte ouvrière et des nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes.

Selon de nombreuses sources, tout a commencé au début du XXème siècle, lorsque des femmes de tous les pays s’unissent pour défendre leurs droits.

La création d’une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.

La date n’est toutefois pas d’abord fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Petersburg (ex-URSS), que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.

Jusqu’aujourd’hui, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C’est une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan et de poser de nouvelles perspectives.

Le Mali ne restera pas en marge de cette célébration cette année. Des activités ont été lancées par le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille depuis février. Elles sont consacrées aux activités de communication et de sensibilisation en faveur des forces armées et de sécurité engagées au front.

Sira Diarra

