Accord de Paix et de réconciliation : Makan Moussa Kanouté, Président d’ENAM trouve inconcevable cette nième violation de l’Accord qui vient s’ajouter à d’autres violations de la CMA…

Le Mouvement Ensemble Pour un Mali Nouveau suit avec une grande préoccupation la situation dans le nord du Mali et particulièrement dans la région de Kidal marquée par la «célébration de la fantomatique indépendance de ce que la Coordination des Mouvements armés appelle « AZAWAD », ce 06 avril 2023 par quelques individus.

Pour cette raison, son président M Makan Moussa Kanouté dénonce avec force la violation de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger qui reconnait clairement l’unité et la souveraineté de l’État du Mali sur l’ensemble du territoire national et appelle la CMA à rester dans ses dispositions. Et trouve inconcevable cette nième violation de l’Accord qui vient s’ajouter à d’autres violations de la CMA, comme par exemple l’installation d’États-majors dans le Gourma en 2020-2021 ; la réouverture des postes de sécurité dans les Zones de Kidal, Gao, Ménaka et Tombouctou ; la délivrance illégale d’autorisations de déplacement sur les sites d’orpaillage ; l’installation et la mise en place de dispositifs de sécurisation sur les sites d’orpaillages illégaux au nord.

Son constat est qu’il déplore le silence de la médiation internationale, en sa qualité de garant de l’Accord, face à ces différentes provocations, en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur la situation au Mali. En saluant l’engagement du gouvernement pour les énormes sacrifices consentis en vue de la mise en œuvre efficiente de l’Accord qui s’est traduit par la nomination des responsables de la CMA au sein du gouvernement, au sein du Conseil national de Transition (CNT) et au sein d’autres structures de l’Administration publique… En invitant le Gouvernement de la République du Mali à tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité et la paix sur l’ensemble du territoire et appelle les Mouvements de la CMA à s’inscrire dans ce sens pour le bonheur du peuple malien dans sa diversité et dans son ensemble.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

