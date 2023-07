Le consortium des organisations de la société civile, a animé un panel sur les « Enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger », le mercredi 26 juillet 2027 au siège du Conseil National de la Société Civile du Mali (CNSC). Cette rencontre vise à donner une contribution harmonisée de la société civile pour la réalisation de l’Accord dans notre pays.

Huit ans après sa signature en juin 2015, l’Accord pour la paix et la réconciliation peine toujours à être réalisé et avec l’évolution du contexte actuel, le retrait de la MINUSMA, le consortium des OSC, a trouvé judicieux de se réunir et échanger sur l’état de mise en œuvre de l’Accord. Ceci en vue de donner une contribution harmonisée de la société civile formulée par des positions communes et pertinentes pour la relance de la mise en œuvre de l’Accord dans une démarche consensuelle et inclusive. Il s’agissait pour eux de faire le point de la mise en œuvre de l’ Accord pour la paix et la réconciliation, de se partager les difficultés et contraintes majeures constatées dans la mise en œuvre dudit Accord, d’identifier et analyser les risques sur la paix, la réconciliation ainsi que l’impact de la non réalisation de l’Accord sur les relations avec les partenaires internationaux qui y sont favorables pour ensuite formuler leur recommandation.

Le Colonel –Major Mamadou Kéïta dans son exposé, a brossé les différentes étapes du processus, souligné les acquis et difficultés sur chaque volet : sécuritaire, institutionnel, politique, économique, social, culturel, réconciliation, justice etc. Outre M. Kéïta, d’autres participants, tous expérimentés sur les thématiques, ont apporté leurs expertises.

A noter que le consortium des organisations de la société civile est composé du Conseil national de la société civile du Mali, du Forum des organisations de la société civile, de la Coordination des associations et Ongs féminines, du Conseil national de la jeunesse, de la plateforme des femmes leaders.

Et ce panel s’inscrit dans le cadre de l’animation de ses sessions thématiques d’harmonisation des positions communes de la société civile pour une contribution efficace à la réussite de la transition. L’ouverture du panel était co-présidée par le président du Comité technique stratégique des OSC, Aliou Badra Sacko et

le vice-président du CNSC, M. Yacouba Dembélé en présence des partenaires techniques et financiers à ne citer le PNUD, l’UE .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :