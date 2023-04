Accord pour la paix et la réconciliation : Les Mouvements de l’inclusivité appellent la CMA à la raison

Depuis un certain temps, la CMA intensifie des actions de nature à compromettre l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Elles ne semblent pas partagées par les autres membres signataires qui d’ailleurs dénoncent ce comportement

Dans un communiqué rendu public, les mouvements de l’inclusivité, signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger (APR) s’indigne face aux informations ventilées par la CMA et ses alliés sur les réseaux sociaux. Des informations qui sont de nature à compromettre l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation.

‘’Sur les réseaux sociaux la CMA et d’autres plateformes déclarent ne pas se reconnaitre dans le projet de Constitution qui vient d’être validé par le président de la transition et présenté aux légitimités traditionnelles et aux forces vives de la nation. Lesdits mouvements justifient leur prise de position par une insuffisance de prise en compte des points essentiels de l’APR, qui auraient fait l’objet de consensus lors de la réunion de niveau décisionnel. La déclaration n’ayant pas pris soin d’évoquer ces points dits essentiels devient du coup tendancieux et sans fondements objectifs’’ indique le communiqué. En outre, pour le CSP, il apparait une confusion notoire entre ce qui est de l’ordre constitutionnel et ce qui relèverait de la loi ordinaire de la réglementation.

Pourtant, le contraire est réclamé par les Mouvements de l’inclusivité qui constatent avec satisfaction que le projet de Constitution va au-delà des suggestions de l’Accord pour la paix et la réconciliation surtout lorsque ce projet est complété par les lois récemment promulguées sur la réorganisation territoriale, le code des collectivités et leur libre administration.

‘’Le projet de constitution qu’une certaine presse qualifie déjà de traduction de l’APR en loi d’Etat consacre désormais la création d’une seconde chambre parlementaire légaliste, la justice alternative (comme celle des Cadi) valorise l’autorité des légitimités traditionnelles, toutes choses qui émanent directement de l’APR et qui font la différence avec la Constitution de 1992’’ affirment les mouvements de l’inclusivité dans le communiqué.

Que veut la CMA dans ses actions de propagandes ? Telle est la question que bon nombre de gens se posent. En attendant la réponse à cette interrogation, les Mouvements de l’inclusivité estiment que la CMA est dans une stratégie de dissimulation de la réalité aux fins de détourner l’attention de l’opinion nationale et internationale et d’attirer en leur faveur l’arbitrage de la médiation internationale. C’est pourquoi les mouvements de l’inclusivité invitent la communauté internationale à ne pas céder à cette sirène de la diversion et à poursuivre son action pour le parachèvement de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix dont le seul dividende attendu par les populations et les combattants est celui du DDR-intégration et la réinsertion socioéconomique.

Tout en exprimant leur soutien aux autorités de la transition, les Mouvements de l’inclusivité exhortent ces derniers à poursuivre l’œuvre de refondation du Mali dont les dividendes pour le peuple sont déjà perceptibles.

L’occasion a été propice pour inviter la CMA à la raison afin de contribuer à abréger la souffrance de nos communautés qui ne demandent qu’à vivre en paix et jouir des dividendes de cet Accord pour lequel le gouvernement dans lequel elle est fortement représentée continue de s’investir davantage pour sa mise œuvre à travers, réformes institutionnelles et sécuritaires, mesures de confiance et une offre de plus de 10 000 combattants à intégrer incessamment.

Bissidi SIMPARA

