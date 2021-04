AEDD : La structure offre un siège flambant neuf au RNJCEDD

L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD), qui vient d’être dotée d’un bâtiment neuf, a jugé nécessaire d’offrir un siège au Réseau des Journalistes et Communicateurs pour l’Environnement et le Développement Durable (RNJCEDD). Le secrétaire général du RNJCEDD, Baba Diarra de la radio Bamakan, accompagné de quelques membres du réseau, s’est rendu à l’AEDD, le vendredi dernier, afin de remercier le Directeur de la structure pour le geste.

Le partenariat entre L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) et le Réseau des Journalistes et Communicateurs pour l’Environnement et le Développement Durable (RNJCEDD) se porte bien, et le don d’un siège flambant neuf au réseau dans le nouveau bâtiment de la structure est une preuve palpable de cette bonne relation. Selon le Directeur général de l’AEDD, Boureima Camara, le réseau des journalistes et communicateurs pour l’environnement et le développement durable est un partenaire stratégique de l’AEDD, un partenaire qui les aide à véhiculer les informations dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les multiples enjeux des changements climatiques afin de parvenir à un développement durable à travers une gestion efficace de l’environnement et qui met l’accent sur la préservation de la diversité biologique, la lutte contre la désertification. Il a prévenu que le siège renforcera davantage le partenariat et rapprochera les deux structures, tout en rassurant qu’en cas d’organisation d’événements par les membres du réseau, les salles seront mises à leur disposition à condition qu’ils ne chevauchent pas avec le calendrier des événements de l’AEDD.

Le secrétaire général du réseau des journalistes et communicateurs pour l’environnement et le développement durable, Baba Diarra, a, au nom du président et de tous les membres du réseau, remercié le Directeur de l’AEDD et tout son personnel pour le geste qu’ils viennent de faire. Il a indiqué qu’il permettra aux membres du réseau de travailler dans un cadre idéal et convivial et que sa position sera aussi une aubaine pour les membres du réseau de se requinquer d’informations auprès des experts de l’AEDD pour mieux sensibiliser la population sur les dangers des pratiques nuisibles à notre environnement.

Moussa Samba Diallo

