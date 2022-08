Dans un communiqué publié récemment, le premier responsable de Dah Transit, une société qui intervient dans le domaine du transit et du négoce, a révélé la suspension des opérations de l’entreprise en Côte d’Ivoire jusqu’au retour à la normale entre les deux pays suite aux différends nés de l’interpellation de 49 militaires ivoiriens au Mali.

Pour le patron de la société Dah Transit, Youssouf Konaté, au vu des événements récents et des relations tendues entre le Mali et la Côte d’Ivoire, il est important pour notre pays et surtout les clients et partenaires de son entreprise de songer à opter pour d’autres axes commerciaux plus avantageux pour l’acheminement des marchandises.Selon lui, la Côte d’Ivoire est un pays frère avec lequel le Mali partage des valeurs culturelles et fraternelles très fortes et que ce lien ancestral est précieux et doit être préservé quelle que soit la tension politique. “Nous osons croire que les autorités ivoiriennes prendront les mesures nécessaires pour rétablir cette relation si importante pour la stabilité de l’économie de la sous-région”, a-t-il précisé. Il révèlera ainsi qu’en dehors de la Côte d’Ivoire, la société Dah Transit va désormais privilégier d’autres canaux de transport tels que la Guinée et la Mauritanie qui offrent aussi d’innombrables avantages commerciaux. “En effet, nous assistons, depuis quelques semaines, à l’application de mesures barrières administratives et logistiques éprouvantes imposées par les autorités ivoiriennes à l’encontre de nos transporteurs, rendant ainsi les délais de livraison trop longs. Ces actions sans fondement logique ne feront que fragiliser davantage l’économie du Mali si nous, opérateurs économiques, ne prenons pas immédiatement les dispositions nécessaires afin de décanter la situation. Une de ces solutions serait d’étudier sérieusement les possibilités de renforcer les capacités infrastructurelles des voies de transport entre le Mali et la Guinée, entre le Mali et la Mauritanie”, a-t-il ajouté.

Cette situation, poursuivra le PDG de Dah Transit, “nous interpelle tous et doit aussi nous faire comprendre que nous devons investir au Mali, développer nos propres infrastructures, tisser les bons partenariats gagnant-gagnant et soutenir nos autorités en ces moments où le pays entier traverse une des pires crises de son histoire”.

Pour Youssouf Konaté, construire le Mali ne se fera que si l’on se donne la main afin de faire face aux défis communs, tout en privilégiant l’intérêt de tous au détriment de l’intérêt individuel. Il s’est dit convaincu que les pays frères de la Guinée et de la Mauritanie offrent au Mali des opportunités commerciales intéressantes et plus respectueuses de notre pays et de ses opérateurs économiques.

C’est partant de tous ces constants que la société a annoncé la suspension de ses activités en Côte d’Ivoire jusqu’à la normalisation de la situation avec les autorités maliennes. “Nous, Maliens, devons-nous sentir fiers des accomplissements de notre gouvernement face à tous les défis qui nous accablent depuis l’indépendance et qui se sont aggravés il y a plus d’une décennie maintenant. Aujourd’hui, le Mali est à une étape cruciale d’un changement radical qui apportera, certainement, la paix, la cohésion sociale et le développement tant attendus… La société Dah Transit soutient les actions du gouvernement du Mali tout en espérant que tout rentre dans l’ordre dans les jours à venir”, conclut le communiqué signé du PDG de Dah Transit Youssouf Konaté.

Kassoum Théra

