Après l’incarcération préventive du président de l’assemblée permanente des Chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola, pour incapacité à justifier tous les fonds alloués par la CMDT à la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton par le Procureur en charge du pôle économique et financier de Bamako, Mamoutou Kassougué, la justice malienne vient de bénéficier du soutien du camp de l’influent imam Mahmoud Dicko. Dans un communiqué, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Dicko déclare suivre cette affaire avec intérêt et apporte leur soutien à la justice pour élucider la destination de ces fonds. Depuis l’interpellation, puis la détention du magnat de l’agriculture malienne, cette organisation politico-religieuse a été la première à déclarer publiquement son soutien à la justice. L’imam Mahamoud Dicko est devenu l’un des grands pourfendeurs du régime IBK et la gouvernance du Mali après la présidentielle de juillet-août 2018. Cet imam a multiplié les meetings ce dernier temps à Bamako contre la mauvaise gouvernance, l’insécurité et la corruption…

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb .net

