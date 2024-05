La 2e Assemblée générale ordinaire de la mandature 2022-2027 du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) s’est tenue le week-end dernier au siège du Patronat. A l’ouverture des travaux, le président du CNPM a réitéré l’engagement du patronat à respecter le Pacte de stabilisation sociale signée en août dernier.

Les patrons et les employés du Mali, à travers l’UNTM et le Patronat du Mali et le gouvernement malien, ont signé en août 2023, un pacte de stabilisation dans le but de l’apaisement du climat social. Ce pacte avait pour but de taire les nombreuses grèves et de privilégier le dialogue entre les acteurs en vue de stabiliser le pays.

Le samedi lors de l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire, le président du CNPM, Mossadeck Bally, a renouvelé l’engagement du Patronat à respecter ledit Pacte. “Le Patronat s’engage à respecter la Pacte de stabilisation sociale”, dira-t-il pour rassurer. Il s’agit pour les trois acteurs, gouvernement, syndicats et patrons de privilégier la voix du dialogue pour résoudre tous les fronts.

Pour illustrer cet engagement, le président du CNPM a rappelé un cas récent à Ségou, où un front s’était ouvert entre les pharmaciens et certains acteurs. La représentation du CNPM, dans la Capitale du Balanzans, selon le président Bally a dû mouiller le maillot pour apaiser la situation. A en croire le président, le représentant du CNPM à Ségou n’a ménagé aucun effort pour l’apaisement rapide de la situation.

L’assemblée générale ordinaire est une occasion de discussion entre les membres des conseils du CNPM sur des sujets importants, selon le président Bally. Il a cité, entre autres, l’adoption du budget annuel, l’examen de la situation financière, l’approbation du rapport d’activités réalisé dans le cadre du plan de travail et aussi de prendre des décisions d’orientation. Elle est tenue une fois par an conformément aux statuts et règlement de l’organisation.

Koureichy Cissé

