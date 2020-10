Agression au siège de la CMAS : Issa Kaou Djim victime de la position ambiguë de Dicko !

Le Coordinateur général de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), Issa Kaou Djim a été agressé, le samedi dernier, par des jeunes du M5-RFP mécontents de l’ancien « N°10 » du mouvement hétéroclite. Faut-il accuser ces jeunes passionnés ? Non. Il faut plutôt s’attaquer au parrain de la CMAS pour son silence quant à l’orientation proprement dite de son mouvement : pro M5 ou Pro CNSP.

En plus des attaques verbales, les anciens collaborateurs du M5-RFP ont passé à l’agression. Issa Kaou Djim, l’ancien « N°10 » du mouvement hétéroclite et coordinateur général de la CMAS, a été la première victime. En effet, l’auteur des qualificatifs « le très éclairé, le très respecté, le très sage…imam Mahmoud Dicko » a été agressé, son boubou déchiré, le samedi dernier, par des jeunes du M5-RFP qui l’accusent d’avoir « trahi » le mouvement au profit du CNSP.

Comment sommes-nous arrivés jusque-là ? En effet, après la formation du gouvernement dans lequel un membre de la CMAS fait partie, le M5-RFP a nié sa participation dans l’équipe et a menacé de reprendre les rues pour un changement « réel » à travers la refondation. Lesdites réunions sont tenues au siège de la CMAS dont le coordinateur général a apporté le soutien aux autorités de la transition. Dans une interview accordée à une page Facebook de la place, Issa Kaou Djim a exprimé sa volonté d’interdire le M5-RFP de tenir ses réunions au siège de la CMAS. Or, ce qu’il faut dire : bien qu’il soit coordinateur, il n’a pas toute la CMAS avec lui. Certains des membres influents du mouvement sont du côté du M5-RFP. Le deuxième clan a été on ne peut plus clair : le M5-RFP ne bougera d’un iota du siège de la CMAS pour ses réunions.

Le samedi dernier, même si le comité stratégique a reporté l’assemblée générale du M5-RFP due à la libération de Soumaila Cissé, il y avait une réunion de la CMAS au niveau de son siège. C’est quand Issa Kaou Djim est parti pour cette réunion qu’il a été tabassé jusqu’à ce qu’on déchire son getzer (Ne riez pas. C’est une réalité). Selon la victime, ce sont des jeunes du M5-RFP qui l’ont agressé. « Faux », rétorque un jeune du mouvement hétéroclite que nous avons contacté. « Ce sont les jeunes de la CMAS (ceux qui ne partagent pas la même position que Issa Kaou Djim) qui l’ont tabassé », nous confie notre interlocuteur qui précise qu’il n’y avait qu’un seul jeune du M5 non membre de la CMAS qui était sur le lieu au moment des faits. Est-ce que réellement ce sont les jeunes du M5 qui l’ont agressé ou Issa Kaou Djim veut-il cacher la division au sein de son mouvement ? Lui seul et les témoins sur place ont la réponse à cette question.

Issa Kaou Djim victime de l’incohérence de Mahmoud Dicko

A analyser bien les choses, le seul responsable de la situation de Issa Kaou Djim ne peut être que son patron, l’imam Mahmoud Dicko. Oui, Issa Kaou Djim n’est victime que de l’incohérence de Dicko, son silence coupable quant au bicéphalisme au sein de son mouvement, la CMAS, entre le M5-RFP et le CNSP. En effet, ce mouvement est la composante du M5 la plus divisée. Pendant que le coordinateur Issa Kaou Djim apporte son soutien aux autorités transitoires, pendant que le président des jeunes , Mohamed Salia Touré, est dans le gouvernement, d’autres membres influents du mouvement sont du côté du M5-RFP. Ceux-ci se disent représentants de la CMAS au sein du mouvement hétéroclite. Au même moment, Dicko est resté dans sa mosquée observant la belle mort très prochaine de son mouvement. Il ne dit aucun mot , ni en faveur du clan pro autorités transitoires ni en faveur du clan pro M5-RFP. Ainsi, chacun de ces clans se réclame de lui. Mais où va-t-on ? Ce qui est sûr, il est le seul, aujourd’hui, à pouvoir donner une orientation claire et peut être accepté par tous au sein du mouvement. S’il disait clairement que la CMAS soutient les autorités transitoires, ses militants du côté du M5-RFP pourraient difficilement se réclamer de ce mouvement. En ce moment, le M5 n’aurait pas aussi le courage d’aller faire ses réunions au siège de la CMAS qui soutient les autorités transitoires.

Son silence aggrave la division au sein de la CMAS. Et l’agression de Issa Kaou Djim en est l’une des conséquences.

BoureimaGuindo

