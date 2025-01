Annoncé et reporté à plusieurs reprises, l’Imam Mohamoud Dicko va rentrer au bercail, le 14 Février prochain, à l’issue d’un long séjour presque forcé en Algérie où il était depuis décembre 2023 pour un séjour médical. En tout cas, la rumeur de son retour emplit l’atmosphère dans la capitale malienne depuis plus d’une semaine. Et comme par hasard, elle tombe dans le sillage de l’interpellation de deux autres influents imams de même obédience religieuse que le célèbre Imam de Badalabougou, en l’occurrence Mahi Ouattara et Koita, soutenus jusque dans les confins du Pôle anti-cybercriminalité par une liesse de partisans à coups de slogans favorables à Mahmoud Dicko.

En attendant, beaucoup se demandent si le principal bourreau du régime IBK va rentrer directement dans sa mosquée ou s’il va reprendre le combat là où il l’a laissé. Malin qui pourrait le savoir. Néanmoins, la République retient son souffle, d’autant que le retour de l’ancienne autorité morale du M5-RFP est annonciateur d’une latente tempête dévastatrice susceptible d’emporter tout ou presque sur son passage.

En tout cas, depuis son séjour algérien où il dénonçait récemment une tentative d’empoisonnement sur sa personne, Mohamoud Dicko ne fait aucun cadeau aux autorités de la Transition. Aucun mandat n’a été toutefois lancé à son encontre, quoique sa proximité avec l’Algérie ne soit pas vue d’un bon œil du côté de Bamako, à cause notamment de la position du grand voisin sur la gestion de la question des séparatistes. De quoi les activistes pro-junte de son arrestation inévitable aussitôt rentré à Bamako. Sauf que ça sera sans compter sur ses disciples et fidèles compagnons qui s’apprêtent, selon les mêmes battages médiatiques en cours, à lui réserver une mobilisation semblable à celle de son retour d’Arabie Saoudite en janvier 2023. C’est dire que les autorités n’éviteront un clash avec ses partisans qu’en évitant de franchir le Rubicon de son arrestation.

Amidou Keita

