Arcane politique : Mme Sy Kadiatou Sow quitte son poste intérimaire de présidente du M5-RFP

Le successeur légitime de Dr Choguel Kokala Maïga, nommé comme chef du gouvernement de la transition, la présidente intérimaire du M5-RFP, Mme Sy Kadiatou Sow, a jeté l’éponge en quittant son poste dénonçant ‘’son manque de pouvoir’’.

-maliweb.net- Du rififi au sein de l’organigramme du comité stratégique du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques. Rien ne va plus entre la remplaçante de l’actuel premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maîga, et certains cadres du mouvement du M5-RFP.

Mme Sy Kadidaitou Sow, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, aurait jeté l’éponge en quittant la présidence du M5-RFP sans pourtant démissionner définitivement du mouvement. Selon une source concordante au sein du M5-RFP, cette femme politique a justifié sa démission par ‘’un manque de pouvoir’’ qu’elle ne dispose pas à cause de la conduite de certains responsables du M5-RFP. « Certains cadres du M5 appelés par les militaires à servir dans le gouvernement de transition depuis le second coup de force du 24 mai 2021 au poste de premier ministre et de ministres refusent de céder leurs places à d’autres cadres du mouvement », nous confie cette source.

Malgré leur présence au sein du gouvernement, ils continuent d’exercer une main mise sur le comité stratégique du M5-RFP en décidant en lieu et place de celle qui assure l’intérim sans pourtant qu’elle soit associée.

Ceux-ci justifient leur refus de quitter le comité stratégique du M5-RFP en arguant, selon toujours notre source, qu’un éventuel retrait les fragiliserait devant leurs nouveaux partenaires militaires. «Ils continuent à exercer leur main mise sur le M5-RFP en décidant souvent certaines décisions entre eux sans que Mme Sy Kadidiatou Sow n’apporte son mot. Et ils lui demandent en retour d’approuver certaines décisions», ajoute notre source qui émet des doutes sur l’unité d’antan au sein du mouvement hétéroclite qui a déclenché les contestations ayant conduit au coup d’Etat du 18 août 2020. Certains jeunes qui ont voulu dénoncer cette mainmise des membres du M5-RFP dans le gouvernement ont été tous nommés comme chargés de mission dans les différents départements ministériels, ajoute notre interlocuteur.

Cette attitude des nouveaux ministres et conseillers du gouvernement de la transition issus du M5-RFP aurait certainement déplu, voire agacé la présidente intérimaire, Mme Sy Kadidaita Sow, qui a préféré quitter ses fonctions en annonçant verbalement sa démission puisqu’aucune décision écrite ne l’a nommée. Il nous revient que de nombreuses médiations initiées pour la raisonner à revenir sur sa décision sont restées vaines.

Visiblement déterminée à tourner cette page de présidente intérimaire, notre source affirme que Mme Sy Kadiatou Sow a déjà informé le comité stratégique de sa démission en insistant que si jamais un journaliste l’appelle pour recouper une information concernant le M5-RFP, elle va confirmer qu’elle n’est plus présidente.

Absence d’accord écrit entre le M5 et les militaires,

Mme Sy Kadidiatou Sow a rejoint le M5-RFP en tant que présidente de la plateforme politique ‘’An Ko Malidronw’’ regroupant des partis politiques tels que les FARE de l’ancien premier ministre, Modibo Sidibé, des mouvements politiques et des associations. Cette tendance politique du M5-RFP, selon cette source crédible, se sent aujourd’hui lésée par rapport à la répartition des responsabilités depuis la réconciliation entre les militaires et le mouvement du 5 juin. « Les responsables de la plateforme politique ‘’An Ko Malidronw’’ n’ont pas été consultés par le Premier ministre Choguel Maïga par rapport à la formation de son gouvernement. », a-t-elle révélé. Et d’ajouter que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est que le comité stratégique du M5-RFP n’a pas été consulté par rapport à la conception ‘’ du programme d’action du gouvernement’’ que le premier ministre va présenter ce vendredi devant les membres du conseil national de la transition.

Aujourd’hui, notre source indique que le M5-RFP ne pourrait plus porter un changement à ce document parce qu’il est déjà entériné par le Président de la Transition et le conseil des ministres. C’est pourquoi cette source a brandi déjà en indiquant qu’ils attendent de pied-ferme la présentation de ce document. Elle n’exclut pas des déclarations de non-engagement de certaines tendances du M5-RFP si jamais le PAG ne prend en compte les 10 points du M5-RFP déclinés en 17 mesures ». Autre sujet qui inquiète notre interlocuteur, c’est surtout l’absence de convention écrite entre le M5-RFP et les militaires. Cette thèse a été confirmée par des sources diverses qui renchérirent que c’est seulement un engagement verbal qui permet le M5-RFP de diriger aujourd’hui le pays de concert avec leurs partenaires militaires. Ces derniers n’ont pas hésité, il y a deux mois, de démettre le Président et le chef du gouvernement de transition de leurs prérogatives constitutionnelles lorsque ces dirigeants ont décidé de s’affranchir.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

