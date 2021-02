Décidément, le niveau du thermomètre politique monte sur les bords du Djoliba. Après le « meeting du non » du M5-RFP, le dimanche dernier au Palais de la Culture Amadou Hampaté, c’est au tour de l’Alliance «Espérance nouvelle » (Jigiya Kura) regroupant plusieurs associations et partis politique en son sein, de monter au créneau pour exprimer ses griefs et appréhensions sur le déroulement de la Transition. Ce meeting, que les organisateurs annoncent « géant », se déroulera le dimanche 7 mars. Joint par téléphone, un membre influent de cette coalition politique de 21 partis politiques et de plusieurs associations indique que l’objectif de la rencontre est de contribuer à recadrer la Transition. Avant de se dire déçu par « le manque de volonté politique à créer et opérationnaliser l’organe unique de gestion des futures élections ».

