Atelier de validation des listes : La CANAM sort l’artillerie

La CANAM procède à la révision des listes de médicaments et de consommables médicaux pris en charge par le Régime d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sectorielle entre la CANAM et les Hôpitaux, Centres de Santé de Référence et Centres de Santé Communautaire.



La cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de ces listes s’est tenue le mardi 19 décembre 2023 dans la salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM).

La CANAM, créée par la Loi n°09-016 du 26 juin 2009, a pour mission de signer des conventions avec les prestataires de santé, adaptées à chaque type d’établissement de santé. Des référentiels sont mis à disposition de ces établissements pour assurer la prise en charge des assurés.

Selon la loi n°09-015 du 26 juin, l’article 17 stipule que la tarification nationale de référence pour la prise en charge des prestations de soins est établie par le Ministère de la Santé. Le tarif national de référence pour les médicaments est défini comme le prix public établi par le ministère de la Santé, comme spécifié dans le Décret N°10-580/P-RM du 28 octobre 2010, qui fixe les principes de la tarification préférentielle et les taux de couverture des prestations de soins.

Les tarifs, approuvés au démarrage de l’AMO par l’Arrêté interministériel N°2011-1645/MDSSPA-MS-MEF du 9 mai 2011, ont toutefois nécessité une révision en raison de l’absence de mise à jour des listes depuis 2011. Malgré l’émergence de nouvelles molécules et formes galéniques depuis 2016, les listes ne tiennent pas compte des normes actuelles en termes d’efficacité, d’adéquation et de qualité de soins.

L’adoption de l’Arrêté N°2019-2521 MSAS/SG DU 26 août 2019, fixant la liste nationale des médicaments essentiels en Dénomination Commune Internationale (DCI), a marqué une référence importante. L’analyse comparative avec les listes AMO existantes a révélé des différences significatives, notamment le retrait de 50 molécules en 79 formes et 124 formes galéniques/dosages de médicaments, dont 40 molécules, de la liste nationale.

Face à ces constats, la CANAM a collaboré avec la Direction de la Pharmacie et du Médicament pour envisager la révision des listes des médicaments essentiels et consommables médicaux pris en charge par l’AMO au niveau des pharmacies hospitalières, des dépôts de vente de médicaments des Centres de Santé de Référence et des Centres de Santé Communautaire. Une commission préparatoire a été mise en place, composée de représentants de divers organismes et institutions impliqués dans la santé.

Les objectifs de l’atelier de validation comprennent l’analyse des listes proposées, la prise en compte des amendements pertinents, la mise à jour des listes en vue d’obtenir des versions définitives validées par les participants, et la définition d’un schéma de diffusion de la liste. Cet atelier vise enfin à valider les listes des médicaments essentiels et des consommables médicaux pris en charge par l’AMO dans différents établissements de santé à Bamako et en dehors de Bamako.

Il faut noter que cette cérémonie a enregistré la présence des Chefs de Service du Département de la Santé et du Développement Social, du représentant de la FENASCOM, des représentants des différents Ordres, des Syndicats des Pharmaciens ainsi que ceux des Hôpitaux, des Centres de Références et les CSCOM.

SERCOM

