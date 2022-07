C’est sur la place publique près de sa mosquée que Mahmoud Dicko a pris la parole ce samedi 16 juillet, peu après la prière de 13h30. Il s’agissait, selon l’influent imam de Badalabougou, de rendre hommage aux victimes du mouvement du 5-Juin. Aussi, l’imam Dicko a appelé à une nouvelle phase de la réussite de la transition.

« Nous avons fait la révolution, le parachèvement, la rectification… et il reste le redressement », a indiqué l’imam Mahmoud Dicko, après quelques mots d’hommage et de bénédictions à l’endroit des manifestants tués les 10, 11, et 12 juillet 2020 au plus fort de la contestation contre le régime de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita. « Ce redressement ne se fera pas avec un individu ou un groupe d’individus, mais avec tout le peuple malien. Il nous faut un minimum de consensus. » a insisté l’Imam Mahmoud Dicko, tout le long de sa prise de parole qui a duré près d’une heure d’horloge.

Calme, apaisé, souriant, riant même… l’imam Dicko a montré, ce samedi, un visage différent de celui de sa dernière sortie médiatique où il dénonçait avec beaucoup d’amertume l’«arrogance » du pouvoir de Bamako. Selon l’imam Dicko la « refondation » prônée par la transition n’est pas la solution au problème du Mali. « La refondation suppose faire table rase du passé », a-t-il affirmé. Dans le passé de notre pays, a expliqué l’imam, il y a ce qui a marché qu’il faut magnifier et s’en servir, et corriger ce qui n’a pas très bien marché. « Celui qui ignore son passé ne peut pas bien faire le présent » a conseillé l’imam Dicko.

« 49 militaires ivoiriens » …

Ouvrant une brèche sur l’actualité nationale, l’influent imam a opiné sur l’arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. « Laissons les autorités gérer cette affaire, c’est sensible », a interpellé Mahmoud Dicko. « Mettons, balle à terre », a-t-il insisté. « Diriger c’est déjà être sous pression, n’ajoutons pas de pression à la pression », a-t-il déclaré. Mahmoud Dicko conseille tout de même les autorités : « Il faut éviter de multiplier les fronts ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

