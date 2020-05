Bamako : Des manifestants exigent la libération de Clément Dembélé

Malgré l’appel des associations de défense des droits de l’homme, de la société civile et des partis politiques pour l’arrêt des arrestations arbitraires et des détentions extrajudiciaires au Mali, Clément Dembélé est toujours aux arrêts. Pour protester contre l’arrestation « arbitraire » et la détention « extrajudiciaire » du tonitruant militant contre la corruption, une centaine de personnes ont manifesté, le mardi 19 mai 2020, devant la Bourse du travail à Bamako. Des responsables politiques( Dr Oumar Mariko, Nouhoum Togo…), des acteurs de la société civile ( Ras Kébé, Youssouf Sanogo…) étaient présents à la manifestation au cours de laquelle la libération immédiate et sans condition de Clément Dembélé a été exigée.

Clément Dembélé, président de la Plateforme de lutte contre la corruption et le chômage des jeunes, a été arrêté le 09 mai 2020 « par des éléments de la Direction générale de la Sécurité d’État », selon ses partisans. Son arrestation aurait un lien avec son dernier message appelant les Forces de Défense et de Sécurité à ne pas réprimer les manifestants qui protestaient contre les résultats définitifs de l’élection législative.

Commentaires via Facebook :