BRAMALI apporte son soutien dans la promotion de l’éducation des enfants

A l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de Responsabilité Sociale et Environnementale, la société des Boissons Rafraichissante du Mali (BRAMALI) a procédé les jeudi 5 et Mardi 10 octobre 2023 à la remise de 500 kits scolaires aux élèves des écoles publiques de Sénou et Banankoro.

Cette donation de la BRAMALI qui cadre avec les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion, a pour objectif d’encourager l’excellence en milieu scolaire avec une attention particulière portée à l’éducation des filles.

Ainsi les kits constitués de sacs, cahiers et autres fournitures scolaires ont été remis aux 20 meilleurs élèves de chaque classe de la 1ère année à la 6ème année (10 filles et 10 garçons).

Les cérémonies de remise se sont effectuées en présence des notables coutumiers et administratifs desdits localités, les administrations des écoles, des représentants de la jeunesse, des parents d’élèves et des responsables BRAMALI.

Dans leurs adresses, les représentants des Chefs de village de Sénou et Banankoro, Messieurs Seydou Zan Coulibaly et Zoumana Coulibaly, ont chaleureusement remercié les enseignants d’élèves ainsi que BRAMALI pour cette contribution en faveur de l’éducation de leurs localités respectives. Leurs propos ont été soutenus par ceux des représentants des maires Mme MAÏGA Mariam Traoré, maire de Sénou et Mr Seydou SAMAKE maire de Banankoro ainsi que par les directeurs des écoles qui ont ajouté que de part ce geste, BRAMALI vient de mettre fin aux nuits blanches de beaucoup de parents d’élèves en cette période de reprise des classes dans un contexte de grande conjoncture. cette donation contribue non seulement à la qualité de l’éducation, fortifie la conscience professionnelle des enseignants mais surtout encourage les élèves à l’ excellence.

Les Directeurs des Centres d’Animation Pédagogique de Sénou et Baguinéda et/ou leurs représentants, ont témoigné que les enseignants sont confrontés au fait que des élèves se retrouvent dans les salles de classe sans cahier ni stylo pour assister les cours, et ce geste de Bramali vient donc leur enlever cette difficulté. Ils encouragent les bénéficiaires à faire bon usage de ces kits scolaires.

Pour leurs parts, les représentants de BRAMALI, ont salué la mobilisation faite autour de l’évènement et ont encouragé les élèves à être studieux en classe. Avant d’ajouter qu’au-delà des réalisations faites en faveur de la population, la société compte encore plus élargir ses investissements à Sénou-Banankoro et contribuer à leur développement communautaire.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

