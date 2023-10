Budget Primitif 2024 de la CV : Le maire annonce le chiffre de 9 526 581 200 FCFA !

La mairie de la commune V (CV) du District a organisé, le jeudi 12 octobre dans sa cour, son débat traditionnel public sur son budget primitif. Pour celui de 2024, le maire Amadou Ouattara annoncé le chiffre de 9 526 581 200 FCFA. Il est notamment plus important que celui de 2023 qui était estimé à 1 623 700 000 FCFA. La cérémonie était présidée par le maire Amadou Ouattara. Lequel avait à ses côtés, ses adjoints et le Secrétaire Général de la Mairie. Mais au présidium, il y avait aussi Bocari Téreta et Ousmane, respectivement président et vice-président du RPM. C’est Mme Diarra Kany Mariko, le Chargé des Finances, qui a brillamment présenté au public, ledit budget. Etaient nombreux, les citoyens de la Commune V qui ont pleinement participé à l’évènement. Les temps forts !

En sacrifiant donc la coutume, le Maire de la CV a ouvert les débats sur le budget primitif de sa commune. Après les salutations d’usage, Amadou Ouattara a indiqué que le débat public est d’une importance capitale dans le processus d’élaboration du budget primitif. Car, à l’en croire, il permet à l’ensemble des acteurs du développement local de prendre connaissance du projet de budget mais aussi de faire des propositions d’amélioration. Ce débat, d’après toujours le Maire de la Commune V, est intervenu après des assemblées générales de restitution, tenues dans les huit (8) quartiers de la commune.

Amadou Ouattara a informé que le budget primitif 2024 de sa commune est estimé en recettes et dépenses à la somme de neuf milliards cinq cent-six millions cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent (9 526 581 200) FCFA. Dont la répartition est la suivante : – Section fonctionnement : 8 967 401 000 FCFA (soit 94%) ; -Section investissement : 559 180 200 FCFA (soit 6%).

Le Maire regrette que les ressources propres de la commune V, de l’ordre de 1 795 901 000 FCFA, ne suffisent pas pour faire fonctionner la maire. Ainsi, il solliciter l’ensemble des citoyens pour aider à la mobilisation des ressources propres, « indispensables pour l’atteinte des objectifs d’un développement durable ». A cet effet, Amadou Ouattara a insisté sur le paiement de la Taxe de Développement Local (TDRL) par les populations. Ce qui est, selon lui, un acte de citoyenneté.

