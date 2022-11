La Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance a commémoré, hier, mercredi 9 novembre 2022, l’an II de la disparition du président ATT. Elle a profité de l’occasion pour faire une donation au groupe scolaire de Sébénikoro, en Commune IV du District de Bamako. C’était en présence de la présidente de la Fondation ATT pour l’enfance, Mme Touré Lobo Traoré ; des autorités éducatives ; des légitimes traditionnelles ; des cadres du pays, et des amis de feu Amadou Toumani Touré. Lobo Traoré a remis aux enfants de ladite école, des kits scolaires comprenant des matériels didactiques et des kits vestimentaires. Avant, la fondation avait procédé à la rénovation de salles de classe. Selon la Fondation ATT pour l’enfance, plusieurs autres écoles sont concernées dans des actions humanitaires dans le pays, pour commémorer les deux ans de feu ATT. Il ressort que près de 40 millions de Fcfa ont été investis dans cette opération humanitaire. Après Sébénikoro, a-t-on appris, 700 kits seront bientôt remis à trois autres établissements pour soulager les élèves et leurs parents. Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’éducation nationale, a salué fortement cet acte hautement humanitaire qui va soulager les apprenants et leurs familles.

