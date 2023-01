Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,

Monsieur le Maire de la Commune 3 du District de Bamako,

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la BNDA

Mesdames et Messieurs les administrateurs du Conseil d’Administration de la BNDA

Mesdames et Messieurs, en vos titres et grades, tous protocoles observés

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs.

En Décembre 2020, le Conseil d’Administration de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a validé son 7ème plan stratégique de développement à moyen terme, plan qui s’exécute de 2021 à 2025. Pour le construire, nous avons mené en amont une réflexion stratégique qui a répondu aux enjeux et défis de notre époque. Ceux de l’environnement économique et des conséquences en termes de réglementation et de normes prudentielles, ceux de la relation clientèle, de l’innovation technologique et des sujets financiers.

Le résultat : un projet de transformation qui concerne toute la banque et répond à trois objectifs majeurs :

Etre une banque Innovante et une banque Digitale Grâce au Digital, transformer en profondeur notre banque dans sa réponse client et dans ses processus de fonctionnement Assurer la continuité de notre histoire, de notre culture BNDA

Concrètement, un projet qui

Améliore l’efficacité commerciale aux services de ses clients Améliore son efficacité opérationnelle pour cultiver l’excellence de son service client et la Qualité Améliore les activités de support afin de privilégier le capital humain, la maîtrise des technologies et le pilotage de la performance Et valorise ses forces actuelles dans ce nouveau modèle.

La BNDA de demain sera plus performante

Pour identifier ce Projet, nous avons décidé de définir et adopter notre nouvelle identité visuelle. C’est notre Charte de Communication.

Elle doit exprimer nos choix et donc nos valeurs. Ces valeurs répondent aux valeurs de nos clients. Nos clients pourront s’identifier à elles et donc à la marque BNDA

Notre marque, a déjà une très forte notoriété, elle va être renforcée. Notre communication sera plus efficace. Notre positionnement dans le monde bancaire malien plus clair.

Cette cérémonie de lancement officiel est donc la concrétisation d’un choix stratégique et le couronnement de plus d’une année de brainstorming, de réflexions et de partages.

Vous allez découvrir un nouveau logo rafraichi et épuré, qui traduit de nouvelles valeurs et de nouvelles promesses. Il traduit notre volonté de porter le plus loin possible les ambitions de ces hommes et femmes qui ont décidé de nous faire confiance. Cette identité visuelle est véritablement un nouveau contrat social que notre institution entend nouer avec ses clients, ses partenaires et ses prospects qui vont nous rejoindre. Je n’en doute pas.

Pour terminer, je voudrais remercier les membres du Conseil d’Administration, particulièrement son Président M. Moussa Alassane DIALLO et M. Bakary TRAORE qui nous ont accompagnés dans ce travail de rebranding.

Merci pour votre aimable attention !

