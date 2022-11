Le Président du Haut Conseil Islamique (HCI) du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara a profité de la tribune de la gigantesque manifestation du 4 novembre contre la publication d’une vidéo blasphématoire contre l’islam pour interpeller les autorités de la Transition.

Kayes, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Bamako, Djenné… Ils étaient des milliers de Maliens à répondre à l’appel du Haut Conseil Islamique du Mali pour manifester contre la publication « sur les réseaux sociaux et présentant un homme tenant des propos injurieux envers le Prophète Muhammad (Paix et Salut sur lui), le Saint Coran, la Kaaba et envers le Tout-Puissant Allah lui-même en piétinant le Saint Coran ». A la Place de l’Indépendance de Bamako, plusieurs dignitaires religieux et hommes politiques avaient effectué le déplacement au premier rang desquels, le Président du HCI, Ousmane Chérif Madani Haïdara et son prédécesseur, l’Imam Mahmoud Dicko.

Dans sa déclaration dite « Déclaration du Haut Conseil Islamique du Mali suite à la publication d’une vidéo blasphématoire contre l’Islam », l’organisation faîtière des associations musulmanes condamne avec la dernière énergie, ces actes et propos blasphématoires, blessant dans leur foi tant de fidèles musulmans à travers le monde et qui constituent des menaces pour la paix et la stabilité sociale. Le Haut Conseil lslamique du Mali a hautement apprécié les déclarations de condamnation de ces actes par les plus hautes autorités de la Transition et la promptitude avec laquelle des pouvoirs judiciaires ont engagé des poursuites contre l’auteur et ses complices. Le HCI exhorte les pouvoirs publics à mettre rapidement un terme aux activités de toute personne ou groupe de personnes jugées blasphématoires et généralement menées au nom d’une compréhension erronée de la liberté d’expression et de la laïcité. Il lance un appel à tous les médias, dans un souci de préservation de la paix sociale et du renforcement du bon vivre-ensemble au Mali, à ne pas être les vecteurs de transmission de la haine contre l’lslam, religion de paix et de tolérance. Il appelle tout musulman et toute musulmane à la retenue, au respect de l’autorité religieuse dans la gestion d’une telle situation, conformément à l’enseignement de l’lslam. Le HCI rappelle à la communauté musulmane, le constat selon lequel l’lslam est toujours arrivé à bout de ses ennemis. Enfin, il rassure la communauté musulmane de sa détermination à suivre de près l’évolution du dossier judiciaire.

Prenant la parole, le Président du Haut Conseil Islamique a adressé ses vifs remerciements à la foule. Il a situé la manifestation dans son contexte. « Ce n’est pas un espace politique. Vous n’avez pas rempli cet espace pour chercher le pouvoir. Vous avez rempli cet espace pour la cause de Dieu », a-t-il souligné. Ousmane Chérif Madani Haïdara a appelé à l’union entre les musulmans au delà des clivages. Le Président du HCI a appelé au calme et à la retenue.

Le dignitaire religieux n’a pas manqué de lancer quelques flèches aux autorités de la Transition. Il a souligné que le pouvoir en place avait sollicité le Haut Conseil Islamique pour fournir une liste de trois (3) personnes lors de la désignation des nouveaux membres du Conseil national de la Transition (CNT). Aucune des trois personnes ne figure sur la liste publiée, a-t-il déploré avant de lancer : « Si vous sautez sur les musulmans, vous allez retourner aux musulmans ».

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :