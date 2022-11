Le forum national sur la retraite a pris fin le samedi dernier dans un hôtel de la place. A l’issue des échanges, il y a eu des recommandations pour un bel avenir pour les retraités.

Les recommandations ont été rendues publiques par Modibo Diarrah. Voici quelques recommandations : Mener une étude actuarielle sur le régime de l’assurance volontaire géré par l’INPS ; procéder périodiquement à des études actuarielles sur les régimes en général et sur celui de la retraite en particulier, mettre intégralement en œuvre le régime de l’assurance volontaire ; mettre en place un dispositif de recouvrement des cotisations INPS ; renforcer la collaboration entre les structures en charge de la sécurité sociale ; la Direction nationale du Travail et la Direction générale des Impôts. Toujours avec les recommandations, procéder à l’intégration automatique du formulaire des données pour certaines catégories d’entreprises ; renforcer les activités de communication sur la sécurité sociale en général et les régimes de retraite en particuliers ; évaluer les actions visant la prise en charge intégrale des personnes âgées dans la politique nationale de protection sociale et envisager des mesures appropriées pour leur bien-être ; faire obligation aux entreprises le respect de la réglementation en matière de création d’entreprise ; proposer des sources de financement pour les prestations servies par la CMSS et sans contrepartie de cotisations (financement)…

Pour Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré, trois jours durant avec abnégation et assiduité, les participantes et participants ont examiné la situation des régimes de retraite au regard des risques auxquels ils sont confrontés et formulé des propositions sur les questions essentielles liées à la gestion du risque vieillesse. ‘’ Vous avez sans complaisance procédé à l’état des lieux des régimes de retraite gérés par les organismes de sécurité sociale du Mali ainsi qu’à l’identification des mécanismes à mettre en œuvre pour l’instauration des régimes de retraite complémentaire’’, a-t-elle affirmé. Diéminatou Sangaré a confirmé que les résultats des travaux ont permis en si peu de temps de débrayer le chemin par : la Formulation de pistes de réformes des systèmes de retraite au sein des organismes de sécurité sociale ; la formulation de pistes d’extension de la couverture sociale aux autres acteurs travaillant dans les secteurs agricole et informel ; la définition des pistes de financements innovants et alternatifs des régimes de retraite et la proposition de réalisation périodique d’études actuarielles des régimes de pensions pour garantir leur pérennité.

Des associations des retraités ont beaucoup apprécié la tenue de ce 1er forum sur la retraite au Mali.

Diakaridia Sanogo

