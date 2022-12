Démarré le 04 juillet 2022, le concours national de chansons d’hommages aux Forces Armées Malienne et de Sécurité a connu son épilogue, le vendredi 02 décembre 2022 à Bamako. Sur 58 candidatures, 5 ont disputé la finale au Centre international de conférence de Bamako (CICB) à travers des prestations, des chansons en live dédiées aux Forces armées maliennes et de sécurité (FAMAS). Après la proclamation du jury, Mohamed Bouaré dit Zikiri Fimani remporte le 1er prix suivi de Idrissa Traoré (2ème ), de Kiè Sanou (3ème ), de Mamou Diarra dite Mian (4ème ) et de Masseny Sanogo (5ème ). Le 1er encaisse la somme de 2 millions de FCFA, le 2ème empoche 1 500 000 FCFA, le 3ème a bénéficié 1 million de FCFA. La 4ème et la 5ème ont chacune bénéficié 500 000 FCFA.

La cérémonie de la finale du concours national de chansons d’hommages aux Forces Armées Malienne et de Sécurité était présidée par le Premier ministre par intérim, Colonel Abdoulaye Maïga, en présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo ; du ministre de la Défense et des anciens Combattants, Colonel Sadio Camara, parrain de l’événement ; des membres du Conseil national de transition (CNT) ; des éléments du Prytanée militaire de Kati et d’autres personnalités. Après l’exécution de l’hymne national du Mali, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a fait savoir que la musique était utilisée sur les champs de bataille pour entretenir le mental des soldats sur le front. « Elle demeure encore une source supplémentaire d’inspiration et de motivation pour le soldat malien, et elle reste un vecteur de mobilisation au combat et de renforcement du lien gordien de l’Armée avec la Nation. C’est justement en vue de perpétuer cette tradition, de magnifier le rôle et la place de la musique dans la vie des Armées que le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi GOÏTA, a instruit à mon département, l’organisation d’un concours national de chansons d’hommage aux Forces Armées Maliennes et de Sécurité », a-t-il dit.

Avant de préciser que l’objectif recherché à travers ce concours est de raviver la flamme patriotique chez les soldats maliens, à raffermir leur foi en la Nation, à travers un chant épique dédié aux Forces Armées Maliennes et de Sécurité, un hymne aux FAMas. Le ministre a rappelé que le concours a été lancé le 04 juillet 2022 dont 58 œuvres ont été reçues provenant des Régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Koutiala, Taoudéni et du District de Bamako. « Ces œuvres ont été jugées suivant une grille d’évaluation, et les cinq meilleures ont été sélectionnées par un jury de sept membres conformément à la règlementation du concours », a déclaré le ministre Guindo.

A sa suite, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, Colonel Sadio Camara, parrain de l’événement a indiqué que les FAMAS se battent au quotidien pour protéger les populations maliennes. Avant d’ajouter que ce concours confirme que les FAMAS sont l’émanation du peuple. Selon lui, ces chansons vont galvaniser davantage les FAMAS dans leurs actions. Pour sa part, le Premier ministre par intérim, Colonel Abdoulaye Maïga, a signalé que les FAMAS n’abandonneront jamais leur mission de défense de l’intégrité du territoire national.

Enfin, il a félicité les finalistes de ce concours. Après les différentes allocutions, il y a eu la prestation en live des 5 artistes finalistes. Au terme de la proclamation du jury, Mohamed Bouaré dit Zikiri Fimani remporte le 1er prix suivi de Idrissa Traoré (2ème ), de Kiè Sanou (3ème ), de Mamou Diarra dite Mian (4ème ) et de Masseny Sanogo (5ème ). Le 1er encaisse la somme de 2 millions de FCFA ; le 2ème empoche 1 500 000 FCFA ; le 3ème a bénéficié de 1 million de FCFA. Le parrain a donné à la 4ème et à la 5ème , la somme de 500 000 FCFA chacune. Les lauréats ont reçu leur prix des mains des autorités du pays. Outre les finalistes, il ya eu aussi la prestation des artistes invités comme Djénéba Seck.

Aguibou Sogodogo

