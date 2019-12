Congrès du collectif national des acteurs des marchés du Mali : Abdoulaye Cissé, élu Président

Le premier congrès électif du Collectif National des Acteurs des Marchés du Mali (CNAM-Mali) a eu lieu hier mercredi 18 décembre 2019, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, avec l’élection d’Abdoulaye Cissé comme Président, pour un mandat de cinq ans. C’était en présence de tous les acteurs des marchés du Mali venus en nombre suffisant, du Représentant du Maire de la Commune 5, M. Adama Konaté, du Représentant de l’ancien Président de la République par intérim, M. Souleymane Niafo, du Représentant de Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, M. Daniel Coulibaly, du représentant du Président du Haut Conseil Islamique, du Représentant du Parrain, le Groupe Tandja et de plusieurs autorités locales et administratives.

C’est un bureau de 120 membres avec à sa tête M. Abdoulaye Cissé, commerçant de son état, œuvrant au marché de Soungouni-coura, dans le domaine de la quincaillerie et divers, qui a été présenté et longuement ovationné par une foule en liesse qui a pris d’assaut les gradins de la salle de spectacle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba.

Cette mobilisation à hauteur de souhait, à majeure partie des femmes, dépassant même les capacités de la salle de spectacle Bazoumana Sissoko, a suscité la réaction du Représentant de Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, M. Daniel Coulibaly : « Je voudrais saluer la forte mobilisation de ce matin. Elle démontre à suffisance que, le CNAM-Mali, est un acteur majeur et incontournable dans la gestion du domaine commercial. Et en plus le Président Abdoulaye Cissé fait l’unanimité ».

Champs d’action du CNAM-Mali

Crée en 2013, le CNAM-Mali est son premier congrès électif. Il est représenté dans les six communes de Bamako et dans les 8 huit régions du Mali, de Kayes à Kidal. En plus, les 120 membres du bureau élus, sont issus de ces régions ».

Pour les deux régions nouvellement créées. A savoir : Taoudéni et Ménaka, le Président Abdoulaye Cissé, fraichement élu pour un mandat de cinq ans, a promis : « le CNAM-Mali va s’étendre en 2020 aux deux autres nouvelles régions du Mali »

Le Président Abdoulaye Cissé

C’est dans l’union que nous serons forts pour relever les défis qui se posent à nous…

S’adressant à la foule dans un temps jovial et courtois, entrecoupé par des tonnerres d’applaudissements et de cris à n’en plus finir, le nouveau Président Abdoulaye Cissé, commerçant de son état, œuvrant au marché de Soungounoukroi, a d’abord remercié tous les acteurs de tous les marchés du Mali, qui lui ont placé leur confiance, de leur courage et de leur détermination pour la contribution à l’économie nationale. Ensuite, il a prôné l’union de tous les acteurs dans le respect et la considération autour des actions qu’ils sont appelés à mener.

Le Président Abdoulaye Cissé : « C’est dans l’union que nous serons forts pour relever les défis qui se posent à nous. C’est grâce à cette union que nous avions pu sauver beaucoup de marchés des prédations et spéculations de certains de nos compatriotes… ».

Appuyé par le Représentant de Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, M. Daniel Coulibaly : « Le leitmotiv du CNAM-Mali est la gestion participative, car tout le monde se reconnait dans la prise de décision. Il privilège le dialogue et la concertation. Convaincu qu’il vaut mieux convaincre que vaincre.

Payement des taxes et impôts

Il a aussi exhorté tous les commerçants du Mali à s’acquitter de leur devoir fiscal afin de, dit-il « permettre à nos autorités d’avoir les moyens de leur politique de développement pour la population ».

Les actions futures

Comme projets majeurs de son quinquennat, le Président Abdoulaye Cissé, a promis : « La modernisations de tous les marchés du Mali, selon les standards internationaux en vigueur, en partenariat avec l’Etat, les collectivités, les acteurs nationaux du marché et les Partenaires Techniques et Financiers.

Une autre action majeure à mener, c’est la dotation de tous les marché d’un Titre foncier, afin de sécuriser les marchés et échapper aux spéculations foncières ».

Pépin Narcisse LOTI

Commentaires via Facebook :