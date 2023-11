De retour de soins au Maroc : Sékou Tamboura reçu par l’ambassadeur Driss Isbayene

Son Excellence Monsieur Driss Isbayene, ambassadeur de SM le Roi Mohammed VI du Maroc, a reçu en audience dans ses bureaux Sékou Tamboura, directeur de publication de l’hebdomadaire Info Soir. C’était le lundi 23 octobre dernier à 11 h.

Cette audience s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie et de remerciements de notre confrère au diplomate marocain après son séjour médical à Rabat. Les échanges ont porté sur le compte-rendu fidèle et détaillé de la prise en charge du visiteur du jour au Maroc. Ce séjour a été rendu possible grâce à une demande d’assistance médicale de Tamboura déposée et enregistrée à l’ambassade du Maroc à Bamako puis acheminée par voie diplomatique au Palais royal.

Avec la réponse positive de SM le Roi Mohammed VI, notre confrère et doyen a séjourné, du 18 au 28 septembre 2023, à l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat où il a reçu les soins appropriés pour tous les maux qui ont motivé sa sollicitation. Aujourd’hui, son état de santé est stable et il vaque à ses activités.

Cette visite de reconnaissance à Son Excellence Monsieur Driss Isbayene avait été précédée d’une lettre de remerciements de Tamboura à son bienfaiteur, SM le Roi Mohammed VI qui, rappelons-le, avait déjà pris en charge son traitement médical (opération du fémur) en septembre 2010 suite à son grave accident de la circulation.

L’audience s’est terminée par une photo pour la postérité.

Votre journal Aujourd’hui-Mali a largement fait écho, de bout en bout, cette sollicitation de notre confrère Sékou Tamboura à SM le roi Mohammed VI.

La Rédaction

