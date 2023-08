Fidèle à la tradition, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale a réuni autour d’un déjeuner de travail les membres de la Fédération Nationale des Retraités du Mali (FNAR). Cette rencontre avait pour entre autres objectifs de faire le point sur le récent contrôle physique et de s’enquérir des difficultés auxquelles les retraités sont dans la perception de leur pension.

Félicitant la CMSS pour avoir créé cette atmosphère conviviale, le Président de la FNAR, Seydou Monzon TRAORE, a remercié le Directeur Général pour la réussite du contrôle physique. Il a saisi l’occasion pour poser quelques doléances qui nécessitent l’appui matériel et financier de la CMSS.

Parmi ces doléances figure le problème de siège de la Fédération et l’acheminement des courriers de la FNAR. Tout en remerciant les fonctionnaires retraités qui durant leur vie active se sont donnés corps et âme pour servir avec abnégation et loyauté, le Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE, a rassuré la FNAR de son accompagnement constant et de son engagement à les servir.

« Toutes les dispositions seront prises pour prendre en charge les préoccupations posées » a – t- il affirmé. Dans la même foulée, le Directeur Général adjoint, président de la commission contrôle physique a procédé à une présentation sur la situation du contrôle physique.

Il ressort de son exposé que sur un total de 70 000 pensionnés, 50 000 ont été recensés. Pour les 20. 000 restants, des dispositions seront prises afin de minimiser les cas de fraudes. Le contrôle ne se fera qu’avec un numéro d’identification NINA ou Biométrique.

Seuls les pensionnés recensés se verront leur pension payée. Il a saisi cette occasion pour souligner l’apport combien inestimable de la FNAR dans la campagne de sensibilisation pour informer les retraités. Les échanges ont continué au cours du repas sous les savoureuses mélodies de la Cora.

A la fin de la rencontre on pouvait lire la bonne humeur sur le visage de chaque membre de la FNAR.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM-RP/CMSS

