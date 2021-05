Dernière remise de la Tombola Moov Money du 15 Mars au 15 Mai : Les heureux gagnants reçoivent leurs lots

La dernière remise des lots aux heureux gagnants de la ‘Tombola Moov Money’ lancée du 15 mars au 15 Mai dernier par la société Moov Africa Malitel, a eu lieu le vendredi 28 Mai 2021 au siège de sa direction générale. Monsieur Sory Diadié Diallo a gagné une belle luxueuse voiture 4X4.

Ils étaient heureux les clients de Moov Africa Malitel à repartir chez eux avec les lots de cadeaux. Les lots composés de : enveloppes de 200 000FCFA, des Smartphones, des motos et une grosse voiture 4X4 le gros lot.

Présidant la cérémonie de remise, le Chef de Service des études et communication, Sissoko Alimatou Traoré, a souligné que cette tombola a été organisée dans le but de satisfaire et récompenser les clients de Moov Africa Malitel. Lancée du 15 mars au 15 Mai 2021, ils sont au total 25 clients à gagner de superbes cadeaux. La participation à ce jeu consistait à effectuer des mouvements de retraits à partir de 5000F et plus via Moov money. Chaque deux semaines, 6 gagnants étaient tirés sous la présidence de l’huissier de justice Me Thiam du Cabinet Me Berthé. .

La présente marquant la fin de la tombola a fait également 7 heureux gagnants du même type de cadeau, le gros lot était la voiture 4X4 relevé par Sory Diadié Diallo.

Au nom de sa direction, Mme Sissoko a félicité les gagnants pour leur fidélité et confiance. Quant aux gagnants, ravis, ils ont chaleureusement remercié l’entreprise. Avant d’encourager plus de personnes à participer au jeu organisé par Moov Africa Malitel.

