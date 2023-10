Désignée Marraine du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : Mme Touré Lobbo Traoré, la pasionaria du social !

La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura” ! C’est le thème de la 28è édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, lancée officiellement le lundi 2 octobre 2023 par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat. Des visites des plus hautes autorités aux personnes les plus âgées du District et dans les régions ont émaillé le lancement du Mois.

Insigne honneur fait à une citoyenne d’exception : Mme Touré Lobbo Touré, veuve de l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré (paix à son âme), est désignée Marraine nationale du Mois de la solidarité, occasion de la manifestation la plus bruyante du partage qui caractérise notre peuple.

En dépit des vicissitudes de la vie, des difficultés qui jalonnent son parcours et de l’adversité qu’il vit depuis plus d’une décennie, le Mali reste fondamentalement un pays d’accueil, d’hospitalité, de fraternité, de cousinage à plaisanterie… Toutes vertus presque innées chez nos compatriotes et que le monde entier leur envie.

En inscrivant Octobre, Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, dans l’agenda national depuis presque trois décennies, les chefs d’Etat successifs du Mali voulaient magnifier le don de soi aux autres qui fait la singularité du Malien, sans considération de son sexe, de son âge, de son ethnie, de sa religion.

Qui donc mieux que Mme Touré Lobbo Traoré a incarné, de 2002 à 2012, ces vertus qui font la réputation du Mali de par le monde ?

En tout cas, du temps de la présidence de son défunt époux, elle a été la consolatrice attitrée de la veuve et de l’orphelin. Elle n’a eu de cesse d’essuyer les larmes des démunis. Elle a soigné sans compter les malades, redonné le sourire aux enfants à travers la Fondation pour l’Enfance, qui reste une référence nationale en matière de solidarité nationale. Bienveillance, bonté et indulgence sont décidément inscrites dans son ADN.

La tendresse au pouvoir

Le cœur toujours sur la main, le sourire aux lèvres et l’épaule consolante pour les autres à disposition à chaque instant, l’ex-Première Dame se met volontiers au service du peuple, notamment à travers la Fondation Amadou Toumani Touré qu’elle dirige avec tendresse, efficacité et efficience.

La propension de celle que les Maliens appellent affectueusement Lobbo à se mettre spontanément au service de l’autre n’est point feinte.

Sage-femme émérite, elle a aidé à donner la vie, à aimer les enfants et leurs mères, à comprendre les problèmes existentiels dans les ménages au Mali. C’est pour son penchant naturel pour les mômes et leurs mamans que l’ancien président ATT, avant son accession à la magistrature suprême le 8 juin 2002, a fondé l’Hôpital Mère-Enfant/Le Luxembourg, qui continue de prodiguer des soins de qualité aux enfants et aux Maliens tout court grâce à un plateau technique des plus élevés sur la place.

C’est dire que le choix des autorités est indiscutablement éclairé. L’on pourrait juste s’interroger sur les raisons qui faisaient que la Marraine-2023 n’était pas encore honorée à la hauteur de son humanisme sincère.

Nul doute que sa personnalité et son charisme vont irradier le présent Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, qui devrait remporter la palme du meilleur Mois tant les Maliens aiment à se mobiliser sans calcul aux côtés de Mme Touré Lobbo Traoré.

Notons que le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, ce sont quatre semaines thématiques sous le parrainage de personnalités maliennes.

La 1ère Semaine, dédiée aux personnes âgées, a comme parrain Toumani Sidibé, lieutenant d’artillerie à la retraite, vice-président de l’Association des anciens combattants.

La 2ème Semaine, consacrée à la femme et à l’enfant, a pour marraine Mme Bintou Founè Samaké Migan, ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

La 3ème Semaine a pour parrain Moumouni Diarra, ancien président de l’Union malienne des aveugles (UMAV). Elle est dédiée aux personnes vivant avec un handicap.

La 4ème Semaine, consacrée à la jeunesse, à l’emploi et à l’entrepreneuriat, a comme marraine Dr. Diallo Deïdia Mahamane Kattra, ancienne ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Toutes et tous auront à cœur de faire parler… leur cœur.

El Hadj A.B. HAIDARA

Message de Mme Touré Lobbo Traoré :

“Chaque Malien, de l’intérieur ou de l’extérieur, doit contribuer à faire rayonner l’espoir dans les cœurs des autres”

“Je sais combien un geste, un élan de solidarité peut contribuer à améliorer le quotidien de nos compatriotes ….”

Notre pays célèbre à partir de ce 1er octobre 2023, la 28ème édition de mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, m’a fait l’honneur et le privilège d’en être la Marraine. C’est, pour ma modeste personne, un choix qui m’honore et je l’en remercie vivement.

Cette édition est axée sur la thématique suivante : “La solidarité au service de la Paix, de la Stabilité et de Développement dans le Mali Koura”.

Le mois de la solidarité est un moment qui vise à renforcer la lutte contre l’exclusion en vue de réduire la marge des inégalités.

La solidarité est l’une des valeurs cardinales de notre pays. Il s’agit donc de veiller à la protection du bien-être de tous ; d’apporter aux couches défavorisées, à l’enfance déshéritée et aux personnes en situation difficile, une aide nécessaire à leur existence.

Ne dit-on pas que «Nul n’a le droit d’être heureux tout seul» ? Ainsi, n’est-ce pas un devoir de tous et de chacun de veiller à l’équilibre social en luttant contre l’extrême précarité et la misère dans la solitude ?

Chaque Malien, de l’intérieur ou de l’extérieur, doit contribuer à faire rayonner l’espoir dans les cœurs des autres. En dépit des difficultés conjoncturelles et des contraintes imposées, la chaine de la solidarité doit être maintenue.

La solidarité ne doit pas être un vain mot, mais un comportement de tous les jours. Vingt ans durant, nous nous sommes impliqués dans les actions du mois de la solidarité à travers ”la Fondation Pour l’Enfance”.

Je sais combien un geste, un élan de solidarité peut contribuer à améliorer le quotidien de nos compatriotes qui sont dans le besoin. C’est le lieu de rendre un hommage mérité à Feu le Président Amadou Toumani Touré, fondateur de la Fondation Pour l’Enfance. Paix à son âme.

Le mois de la solidarité a été initié pour engager des actions en faveur des populations défavorisées. Il doit s’étendre sur toute l’année.

Pour terminer, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, entreprises, sociétés et fondations à manifester avec l’Etat un élan de solidarité en faveur des nécessiteux.

Qu’Allah bénisse le Mali !

Je vous remercie»

