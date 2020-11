Relatif à quelque chose ou à quelqu’un qui manque de civisme, c’est-à-dire la vertu du bon citoyen, et depuis quelque temps la population manifeste son mécontentement au regard du comportement de certaines personnes peu soucieuses de la vie en société. Par ailleurs Djibril Keita juriste, nous explique le comportement d’incivisme que nous rencontrons à longueur de journée.

Selon ses dires “une personne dont le comportement traduit un manque de dévouement pour sa nation est considéré comme un acte d’incivisme, c’est-à-dire son acte est totalement rédhibitoire. Ainsi toute personne qui sème le trouble ou ne respectant pas certaines loi, institutions ou textes est considérée comme une personne incivique car tous ces actes cités sont des actes d’incivisme“.

Par exemple dans le village et aux abords des lieux de détente, assez régulièrement, canettes de boissons et emballages de toutes sortes sont abandonnés, le plus souvent à quelques mètres à peine de containers à ordures, et certains mauvais troglodytes jettent des ordures à travers les vitres de leurs voitures ou crachent sur les autres usagers tous sont des comportements dignes des personnes inciviques.

Pire encore, les dimanches certaines voies sont barricadées pour des célébrations de mariages, baptêmes. Les griots font leurs shows, (sumu) sur celles-ci comme si c’est un bien individuel et non commun. Et pourtant se sont des biens publics qu’on doit prendre soin avec ardeur.

Les actes considérés comme de l’incivisme sont entre autres : Du tapage c’est-à-dire les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants.

Des tirs ou feux d’artifices non autorisés c’est-à-dire ceux qui, malgré la prohibition de l’autorité, auront tiré des coups de feu ou des pièces d’artifices dans les endroits publics ou sur la voie publique.

De l’errance des aliénés mentaux : Ceux qui auront laissé des aliénés mentaux placés sous leur emprise, ou garde sachant qu’ils sont susceptibles d’attaquer des personnes ou de causer des dégâts aux biens autrui. De la divagation des animaux dangereux : Ceux qui auront laissé divaguer ou errer des animaux dangereux placés sous leur surveillance ou garde de façon qu’ils puissent s’attaquer aux passants ou de causer des préjudices à autrui ou qui auront excité les dits animaux à attaquer ou ne les auront pas empêché d’attaquer les passants.

Du jet volontaire d’objets contre la chose d’autrui : Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les voitures, maisons, édifices et propriétés d’autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 208, 313 alinéa premier et 318 du présent code.

De la mort ou blessures occasionnées aux animaux c’est-à-dire soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, soit par jet de pierres ou autres corps durs, auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 316 et 318 du présent code.

Aïchatou Konaré

