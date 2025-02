Le vendredi dernier s’est tenu un atelier de formation dans le cadre du projet “Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali (ECDH)”, au Mémorial Modibo Kéita. Un projet piloté par un consortium composé de l’Institut Panos d’Afrique de l’Ouest, Article-19 et Avocats sans frontières/Mali.

Selon le président d’”Avocats sans frontières/Mali”, Me Seydou Doumbia, à l’ouverture de l’atelier, le projet “Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali”, a pour principal objectif, de faire des plaidoyers auprès des autorités, des politiques et organisations pour la promotion de l’espace civique.

Il s’agit, pour lui, des meilleurs outils, compréhensions, attitudes et décisions qui contribuent à l’émergence d’une société ouverte. Une société où les droits de l’Homme s’expriment de façon libre et entière.

Pour ce faire, le consortium en charge de piloter le projet, à savoir Avocats sans frontières, l’Institut Panos et Article-19, a organisé une série d’ateliers de formations et de sensibilisations au Mali. Lesdites formations ciblaient en général des journalistes, des activités et d’autres acteurs de la société civile en les dotant des outils nécessaires pour défendre les droits humains et la liberté d’expression.

Au final, il s’agira, pour Me Seydou Doumbia d’Avocats sans frontières, de mettre en place un réseau de plaidoyer pour la défense et la protection des droits de l’homme au Mali.

Koureichy Cissé

