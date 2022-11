Le Comité international de la Croix rouge (CICR) et la Croix rouge malienne (CRM), en collaboration avec la Fondation Hirondelle, ont organisé du 08 au 10 novembre à l’attention des hommes de médias et des bloggeurs une formation sur le Droit international humanitaire et le reportage en période de conflit. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide d’Assitan Coulibaly, directrice de la Croix rouge malienne (CICR).

Le Droit international humanitaire et le reportage en milieu de conflit ; tel est l’intitulé de l’atelier de formation co-organisé par le Comité international de la Croix rouge (CICR) et la Croix rouge malienne (CRM), en collaboration avec la Fondation Hirondelle.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre d’un partenariat que leurs structures entretiennent avec les faîtières de la presse malienne, a déclaré la directrice de la Croix rouge malienne (CRM), Assitan Coulibaly.

Le représentant de la Maison de la presse, Mamadou Talata Maïga, le président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel-Mali), Modibo Fofana, et le président de la Communauté des blogueurs du Mali (Doniblog) ont tous salué la pertinence de la formation. Elle est selon eux d’une importance capitale pour les professionnels des médias.

Partout à travers le monde, le mouvement international de la Croix rouge cherche à entrer en contact avec les médias et accordent une place primordiale à la presse. C’est parce que les hommes et les femmes de médias jouent un rôle particulièrement important dans un pays en conflit comme le Mali pour véhiculer le message afin d’assurer la protection de la population civile ou de diminuer les souffrances liées au conflit, a rappelé le chef de la délégation du Comité international de la Croix rouge au Mali (CICR). Selon Antoine Grand, le Mali est depuis 2012 le théâtre de la mésinformation, de la désinformation et du discours de haine.

Pendant trois jours, les hommes de médias et les blogueurs ont été édifiés sur la création, le mandat et les activités de la Croix rouge et du CICR ; l’introduction du Droit international humanitaire (DIH) ; le rôle des médias dans les situations de crise et d’urgence humanitaire ; la protection des journalistes en DIH ; le correspondant de guerre, la communication et les valeurs humanitaires en zones de crise : l’expérience de la Fondation Hirondelle ; comment détecter les fake news, etc.

À la fin de la formation, la vingtaine d’hommes de médias et blogueurs se sont dit très satisfaits de la qualité de la formation reçue. Ils ont été bien outillés sur le droit international humanitaire et sur les notions de reportage en période de conflit, a déclaré Adama Djimdé, journaliste à l’Ortm et porte-parole des hommes de médias.

Abdrahamane SISSOKO

