Droits des enfants au Mali : Un plaidoyer pour l’harmonisation des Politiques et Plans d’actions nationaux à l’échelle internationale au centre d’un débat

L’ONG –FAWE-Mali a initié le vendredi 29 septembre 2023 une session de plaidoyer auprès du gouvernement pour l’harmonisation des normes, politiques et plans nationaux sur les droits des enfants avec les textes internationaux signés par le Mali.

Cet événement s’inscrit dans le plan d’action annuel du programme Break-Free de FAWE/Mali, il a enregistré la présence des représentants gouvernementaux notamment celui du Ministre de la Justice, le représentant du Ministère de la Promotion, de la femme, de l’enfant et de la famille, celle du Ministère de l’Education Nationale en plus des partenaires de FAWE dont le Plan International Mali et bien d’autres acteurs de défense des droits des enfants.

La session était animée par Mme Habibatou Salihou Dicko, Mme Djénéba Diakité du département de la jeunesse et du sport, chargé des instructions civiques, M. Chérif Nouhoum Haïdara.

Les panelistes, chacun à son tour, a soulevé la problématique du fort taux des mariage des enfants dans notre pays, le manque de loi nationale contre les MGF, la faible scolarisation des filles tout en soulignant la nécessité d’harmoniser l’arsenal juridique national avec les textes internationaux signés par le pays en matière de protection des enfants. Toutefois, pour eux, mieux vaut sensibiliser les populations pour aller vers l’éradication naturelle et effective de ces pratiques, ce qui selon eux va plus renforcer les lois à prendre à cet effet.

Rappelons qu’ à l’ouverture de l’ événement, le représentant du maire de la CIV, a également insisté sur la problématique des mariages d’enfants qui reste d’actualité au Mali, la mutilation génitale féminine, la scolarisation des filles et leurs conséquences sur le développement durable et l’épanouissement des enfants. Il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler les efforts engagés par le pays en matière de protection des enfants tout en souhaitant l’harmonisation des politiques et plans nationaux avec les textes internationaux signés qui engage notre pays.



Pour sa part, la présidente de FAWE -Mali, Diallo Fatoumata Camara, a procédé à la présentation de l’ONG The Forum for African Women Educationalist (FAWE) composée de 34 antennes nationales reparties dans 33 pays dont le Mali. Mme Diallo précise qu’au niveau Mali, crée en 1996, le FAWE avec son statut d’ONG en 2000, a signé un protocole de collaboration avec le Ministère de l’ Education Nationale en 2007 pour : influencer les politiques éducative dans le but d’augmenter le taux de scolarisation des filles ; sensibiliser les parents , les enseignants, les communautés et les filles sur l’importance de l’éducation des filles ; mettre en œuvre des programmes d’éducation pour les filles n’ ayant pas eu accès à l’école formelle.

Outre cela, la présidente de FAWE, signale également la signature d’un protocole d’accord avec le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille en 2023 en vue d’appuyer la promotion de l’égalité, et l’équité du genre partout au Mali.

Loin d’être exhaustive, FAWE aux dires de sa présidente est investie est engagée dans bien d’autres actions dans notre pays, toujours dans le sens de la protection et la promotion des enfants singulièrement des filles et femmes.

Le représentant du département de la Femme ainsi que ses collègues de la jeunesse ainsi que celui de la justice, ont tous reconnu les efforts consentis par le gouvernement malien en matière de la protection des enfants, chose qu’ils ont eu à illustrer par des politiques et plans nationaux mis en place à cet effet.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

