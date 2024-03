En prélude au 9eme congrès panafricain à Lomé : Bamako donne le ton

A cette Conférence régionale de l’Afrique de l’Ouest, une centaine de participants, dont des Ministres, personnalités de la diaspora et des communautés d’afro-descendants, d’éminents spécialistes de la migration et du développement, des économistes, des communicateurs, des universitaires et chercheurs, des historiens et des panafricains ont pris part à cette importante rencontre.

Cette Conférence régionale de l’Afrique de l’Ouest a permis d’aborder des thématiques importantes pour le développement et l’avenir de l’Afrique. L’engagement de la diaspora africaine, investissant plus de 100 milliards de dollars sur le continent, dépasse aujourd’hui l’aide internationale, soulignant ainsi son rôle fondamental dans l’économie africaine. Ce moment a également été l’occasion de réfléchir sur le potentiel africain, comme évoqué dans les discussions inspirantes sur l’ouvrage de Paul Kammogne Fokam « Et si l’Afrique se réveillait ?

La rencontre de Bamako est un évènement qui s’inscrit dans la préparation du 9è Congrès Panafricain de Lomé, prévu pour le 29 octobre 2024. D’importantes résolutions ont sanctionné la fin de cette rencontre de Bamako. Ainsi, au cours des travaux, l’accent a été mis sur l’impératif de passer à l’action concrète, de changer les mentalités pour s’organiser efficacement autour des enjeux majeurs tels que la fédération des activités de la diaspora et des Afro-descendants pour le développement de l’Afrique, ainsi que l’importance des investissements dans des secteurs clés comme la nutrition, l’agriculture, les infrastructures intégratives, la santé, l’éducation, et la culture.

Dans la suite logique des conclusions pertinentes de la première Conférence Ministérielle de l’Alliance Politique Africaine (APA), tenue à Lomé, République togolaise, le 03 mai 2023, les ministres des Affaires étrangères et les représentants d’Etats membres et d’États observateurs de l’APA se sont réunis le 15 mars 2024 à Bamako, République du Mali, en marge de la conférence régionale de l’Afrique de l’Ouest, en prélude au 9 Congrès panafricain.

L’Alliance Politique Africaine a été lancée sur l‘initiative de la République togolaise en tant que cadre de concertation renforcée et de dialogue entre les Nations africaines convaincues de l’idéal du panafricanisme et déterminées à œuvrer pour une Afrique politiquement forte, indépendante, décomplexée, non-alignée et capable de jouer un rôle actif dans la gouvernance mondiale.

La cérémonie d’ouverture et les travaux de la réunion se sont déroulés sous la présidence de S.E. Prof. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’extérieur.

Les travaux de la réunion ministérielle ont essentiellement porté sur l’examen et la consolidation du projet de la Charte fondatrice de l’Alliance Politique Africaine.

À l’issue de l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, les États ont renouvelé leur engagement en faveur d’une Afrique décomplexée et souveraine, mieux représentée et assumant pleinement ses responsabilités sur la scène internationale dans un contexte de bouleversements profonds et de décentrement sans précédent dans l’histoire moderne de l’humanité.

Les États ont réaffirmé leur volonté à parler d’une seule voix là où le besoin se fait sentir, porter l’idéal du panafricanisme, renforcer la solidarité entre États membres, défendre la souveraineté et les intérêts des États membres, combattre toute forme d’ingérence extérieure, se soutenir politiquement, diplomatiquement, économiquement, dans la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme, faire entendre davantage la voix et les positions de l’Afrique ainsi que renforcer son rôle dans les instances internationales.

La prochaine Conférence Ministérielle aura lieu à Lomé et sera consacrée à la finalisation et à l’adoption de la Charte de l’Aliance Politique Africaine.

Fait à Bamako, le 15 mars 2024

Commentaires via Facebook :