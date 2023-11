Énergie du Mali : La PCQVP-Mali dénonce

Le mardi 31 octobre 2023, la Coalition malienne Publiez ce que vous payez (PCQVP) a organisé à son siège, une conférence de presse sur la situation de l’EDM-SA.

Le Mali traverse une situation chaotique depuis quelques temps en matière de fourniture d’électricité. Selon la PCQVP-Mali, cette situation serait liée à une mauvaise gouvernance au sein de l’EDM-SA.

“L’impact de ces délestages est ressenti par tous les agents économiques singulièrement les hôpitaux avec son lot de déprogrammation des interventions chirurgicales et le secteur informel dont les activités sont liées à l’électricité (soudures, vente de poissons frais et d’autres biens de grandes consommations…)“, a déploré le président de la coalition PCQVP-Mali, Abdoul Wahab Diakité.

La Coalition a profité de ce point de presse pour dire non à la délinquance économique et financière autour de l’accès à l’énergie au Mali.

En effet, Mme la ministre de l’Energie et de l’Eau du Mali, sur le plateau de l’ORTM, a fait des révélations fracassantes qui ont suscité beaucoup de réactions. Elle disait que “l’Energie du Mali est un service caractérisé par le vol de carburant, des malversations, la mauvaise gestion, etc. En seulement 4 jours, ce sont 59 citernes qui ont disparu entre la centrale thermique de Balingué et les différentes centrales de Bamako et les régions”.

Suite à ces révélations, la Coalition PCQVP-Mali en tant que société civile fidèle à ses missions, a organisé le point de presse pour rendre publique sa position. Elle a apporté son soutien indéfectible à Mme la ministre de l’Energie et de l’Eau dans son combat pour faire toute la lumière sur les malversations commises au sein de l’EDM-SA.

“Au regard de la gravité des révélations et des dommages collatéraux subis par le peuple malien suite à ces malversations, la Coalition PCQVP-Mali se réserve le droit de porter plainte contre X dans le dossier des malversations de l’EDM-SA”, a exprimé le président Abdoul Wahab Diakité.

Zeïnabou Fofana

