Espace inclusif d’expression où les projecteurs sont braqués sur le talent des personnes vivant avec le handicap, le Festi-Handicapable édition 2022 s’est tenu le jeudi 27 octobre 2022 dans les locaux du Mémorial Modibo Keita. Plusieurs activités étaient au programme dont une conférence-débat, un jeu concours et un stand d’exposition.

Premier du genre, le Festi-Handicapable s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de « Lien et Apprentissage » de VOICE initié par “Femmes, TIC et KUNAFONI”. L’objectif était de faire la promotion du savoir-faire des personnes vivant avec le handicap. Ainsi, il s’agissait d’encourager le talent des personnes vivant avec le handicap à travers des prestations de danse, de magie, d’acrobatie, de chant, de poésie, de slam. L’autre objectif visé était de consolider et d’élargir la liberté d’expression pour que les autorités locales se sentent concernées par les réalités des personnes vivant avec le handicap et, valoriser la production locale.

Après la cérémonie d’ouverture qui a enregistré la présence du représentant du Gouverneur du District, Makoro Konaté et la Coordinatrice nationale du programme VOICE, une conférence-débat sur : « Promotion des droits des femmes, état des lieux », a été animée par Mme Maïga Sina Damba. Quatorze (14) candidats se sont affrontés ensuite sur diverses disciplines telles que le chant, la poésie, la danse, entres autres.

Selon Mme Diallo Assétou Diarra, directrice exécutive de “Femmes, TIC et la web TV Kunafoni”, l’initiative vise à démontrer qu’avec ou sans handicap, on peut avoir du talent. Selon elle, la particularité est qu’il y a plusieurs concours pour cette édition notamment, le meilleur animateur de stand et aussi le show qui va porter sur la prestation des candidats en chant, en poésie, en chorégraphie, en acrobatie et divers. « Au-delà des personnes vivant avec le handicap, il y aura la participation des personnes détentrices de droits, c’est-à-dire des femmes qui militent pour leur droit parce que le programme VOICE est également un programme qui soutient la citoyenneté active, une meilleure participation dans les prises de décisions et également la lutte contre les violences sous toutes leurs formes. Donc, avec ou sans handicap, on peut y participer », a-t-elle souligné.

L’humoriste Souleymane Keïta dit Kanté et Aïchata Sampana, une artiste talentueuse vivant avec le handicap, ont agrémenté le Festi-handicapable en plus des candidats en lice pour le concours show. Voice est un mécanisme de subvention novateur destiné à soutenir les détenteurs de droits et les groupes confrontés à la marginalisation ou à la discrimination dans leurs efforts pour exercer une influence sur l’accès aux services productifs et sociaux et sur la participation politique.

Bintou Diarra

